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Россияне переключились на отечественное игристое вино - 08.12.2024, ПРАЙМ
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Россияне переключились на отечественное игристое вино
Россияне переключились на отечественное игристое вино - 08.12.2024, ПРАЙМ
Россияне переключились на отечественное игристое вино
Россияне переключаются на отечественное игристое из-за завышенных цен на импортное шампанское и игристые вина, его доля в отгрузках компании-производителя и... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T09:12+0300
2024-12-08T09:12+0300
россия
игристое вино
ladoga
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Россияне переключаются на отечественное игристое из-за завышенных цен на импортное шампанское и игристые вина, его доля в отгрузках компании-производителя и дистрибьютора алкогольной продукции Ladoga выросла до 53%, рассказал РИА Новости президент компании Вениамин Грабар. "Сейчас же настала та самая новая реальность, потребитель уже не готов приобретать просекко и каву по новым ценам, в которые уже заложены выросшие пошлины и акцизы. На этом фоне доля российских игристых в отгрузках компании Ladoga выросла до 53%. Да, существенная доля потребителя действительно переключилась на отечественные "пузыри". Львиная доля наших продаж в сегменте российских игристых приходится на продукцию винодельни "Кубань вино", - сказал Грабар. В России в прошлом году был "бум" игристых вин. Дистрибьютор связывает это с тем, что крупные ритейлеры старались обеспечить себя достаточным запасом продукции до роста пошлин и акцизов, а значит и отпускных цен. "В нашем портфеле прирастали вина абсолютно из всех стран – рост продаж категории в портфеле компании Ladoga составил 150%", - сообщил Грабар. Если после повышения цен часть аудитории переходит на отечественную продукцию, то есть ещё один сегмент - те, кто выбирает крепкий алкоголь и алкогольные коктейли. "То есть, стараясь при этом не повышать сам градус потребления, смешивает джин, вкусовые водку, ром и виски с тоником, колой или содовой, например. Некоторые употребляют такие напитки в чистом виде с большим количеством льда, который по мере потребления тает, слегка разбавляет напиток, раскрывая его вкусовую палитру и органолептику – шоколадная водка, персиковый виски, ром со вкусом маракуйи, устричный джин позволяют как испытать не менее интересные вкусовые впечатления, чем, например, вино, так и дает огромный простор для творчества", - рассказал президент Ladoga. Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. В начале августа этого года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.
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россия, игристое вино, ladoga
РОССИЯ, игристое вино, Ladoga
09:12 08.12.2024
 
Россияне переключились на отечественное игристое вино

Президент Ladoga: доля российского игристого вина выросла на 53 процента

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство игристого вина
Производство игристого вина - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Россияне переключаются на отечественное игристое из-за завышенных цен на импортное шампанское и игристые вина, его доля в отгрузках компании-производителя и дистрибьютора алкогольной продукции Ladoga выросла до 53%, рассказал РИА Новости президент компании Вениамин Грабар.
"Сейчас же настала та самая новая реальность, потребитель уже не готов приобретать просекко и каву по новым ценам, в которые уже заложены выросшие пошлины и акцизы. На этом фоне доля российских игристых в отгрузках компании Ladoga выросла до 53%. Да, существенная доля потребителя действительно переключилась на отечественные "пузыри". Львиная доля наших продаж в сегменте российских игристых приходится на продукцию винодельни "Кубань вино", - сказал Грабар.
В России в прошлом году был "бум" игристых вин. Дистрибьютор связывает это с тем, что крупные ритейлеры старались обеспечить себя достаточным запасом продукции до роста пошлин и акцизов, а значит и отпускных цен. "В нашем портфеле прирастали вина абсолютно из всех стран – рост продаж категории в портфеле компании Ladoga составил 150%", - сообщил Грабар.
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Если после повышения цен часть аудитории переходит на отечественную продукцию, то есть ещё один сегмент - те, кто выбирает крепкий алкоголь и алкогольные коктейли.
"То есть, стараясь при этом не повышать сам градус потребления, смешивает джин, вкусовые водку, ром и виски с тоником, колой или содовой, например. Некоторые употребляют такие напитки в чистом виде с большим количеством льда, который по мере потребления тает, слегка разбавляет напиток, раскрывая его вкусовую палитру и органолептику – шоколадная водка, персиковый виски, ром со вкусом маракуйи, устричный джин позволяют как испытать не менее интересные вкусовые впечатления, чем, например, вино, так и дает огромный простор для творчества", - рассказал президент Ladoga.
Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. В начале августа этого года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.
 
РОССИЯигристое виноLadoga
 
 
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