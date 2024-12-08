https://1prime.ru/20241208/vino-853420010.html

Россияне переключились на отечественное игристое вино

Россияне переключились на отечественное игристое вино - 08.12.2024, ПРАЙМ

Россияне переключились на отечественное игристое вино

Россияне переключаются на отечественное игристое из-за завышенных цен на импортное шампанское и игристые вина, его доля в отгрузках компании-производителя и... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T09:12+0300

2024-12-08T09:12+0300

2024-12-08T09:12+0300

россия

игристое вино

ladoga

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Россияне переключаются на отечественное игристое из-за завышенных цен на импортное шампанское и игристые вина, его доля в отгрузках компании-производителя и дистрибьютора алкогольной продукции Ladoga выросла до 53%, рассказал РИА Новости президент компании Вениамин Грабар. "Сейчас же настала та самая новая реальность, потребитель уже не готов приобретать просекко и каву по новым ценам, в которые уже заложены выросшие пошлины и акцизы. На этом фоне доля российских игристых в отгрузках компании Ladoga выросла до 53%. Да, существенная доля потребителя действительно переключилась на отечественные "пузыри". Львиная доля наших продаж в сегменте российских игристых приходится на продукцию винодельни "Кубань вино", - сказал Грабар. В России в прошлом году был "бум" игристых вин. Дистрибьютор связывает это с тем, что крупные ритейлеры старались обеспечить себя достаточным запасом продукции до роста пошлин и акцизов, а значит и отпускных цен. "В нашем портфеле прирастали вина абсолютно из всех стран – рост продаж категории в портфеле компании Ladoga составил 150%", - сообщил Грабар. Если после повышения цен часть аудитории переходит на отечественную продукцию, то есть ещё один сегмент - те, кто выбирает крепкий алкоголь и алкогольные коктейли. "То есть, стараясь при этом не повышать сам градус потребления, смешивает джин, вкусовые водку, ром и виски с тоником, колой или содовой, например. Некоторые употребляют такие напитки в чистом виде с большим количеством льда, который по мере потребления тает, слегка разбавляет напиток, раскрывая его вкусовую палитру и органолептику – шоколадная водка, персиковый виски, ром со вкусом маракуйи, устричный джин позволяют как испытать не менее интересные вкусовые впечатления, чем, например, вино, так и дает огромный простор для творчества", - рассказал президент Ladoga. Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. В начале августа этого года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.

https://1prime.ru/20241204/gorod-853336228.html

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россия, игристое вино, ladoga