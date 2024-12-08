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Уже недолго. Когда будет пик ставок по вкладам

Уже недолго. Когда будет пик ставок по вкладам - 08.12.2024, ПРАЙМ

Уже недолго. Когда будет пик ставок по вкладам

Пика ставок по вкладам стоит ждать в конце декабря и январе 2025 года. От этом агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры банковского дела и предпринимательства | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T02:02+0300

2024-12-08T02:02+0300

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финансы

банки

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Пика ставок по вкладам стоит ждать в конце декабря и январе 2025 года. От этом агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.На это, по его мнению, могут повлиять два фактора. Ближайшее заседание совета директоров Банка России пройдет 20 декабря, на нем, как ожидается, регулятор вновь повысит ключевую ставку на 1-2 п.п., что повлияет на ставки по вкладам в сторону их повышения, говорит экономист.Кроме того, обычно в декабре-январе многие банки запускают различные новогодние акции для привлечения новых вкладчиков. "Влияние этих факторов повысит привлекательность вкладов для краткосрочных вложений этой зимой", - подчеркнул Акимов.Ранее ВТБ также спрогнозировал пик ставок по вкладам в России на предстоящую зиму - они могут вырасти до 25%. В следующем году банки уже не будут повышать ставки столь же значительно, полагают в банке.Ставки по вкладам на протяжении всего 2024 года держатся в России на максимальном уровне, что обусловлено рекордной ключевой ставкой ЦБ. Экономисты ожидают их снижения не ранее середины следующего года.

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финансы, банки