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Счета компании, в которой зарегистрирована внучка Чкалова, блокировали
Счета компании, в которой зарегистрирована внучка Чкалова, блокировали - 08.12.2024, ПРАЙМ
Счета компании, в которой зарегистрирована внучка Чкалова, блокировали
Счета компании в России, в которой правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова (признана иноагентом) имеет номинально долю, попали под... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T06:12+0300
2024-12-08T06:12+0300
2024-12-08T06:12+0300
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бельгия
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Счета компании в России, в которой правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова (признана иноагентом) имеет номинально долю, попали под блокировку, рассказал РИА Новости второй учредитель фирмы Геннадий Волков.
Ранее он сообщил РИА Новости, что Богданова номинально получила долю в компании 10 лет назад, однако за это время ни разу не приняла участия в ее деятельности и не получала доход.
Богданову заочно арестовали 1 ноября. Она объявлена в международный розыск. Ранее Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. Кроме того, ранее РИА Новости сообщало, что она открыла в Бельгии стартап.
"У нас сейчас счета заблокировали в связи с этим всем. Неприятно, деньги не такие большие, но тем не менее. Поэтому с удовольствием бы ее исключили (из учредителей - ред.). Сейчас пытаемся решить этот вопрос, юристов наняли", - рассказал Волков.
Он добавил, что счета были заблокированы пару месяцев назад.
Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", у Богдановой есть доля в компании, основной деятельностью которой является "деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий".
Богдановой вменяют часть 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Поводом, как сообщалось, в частности, интервью иноагенту Олегу Кашину, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности.
Согласно судебным документам, при избрании Богдановой заочного ареста суд счел обоснованными подозрения следствия в причастности обвиняемой к преступлению, что подтверждается, в частности, результатами оперативно-розыскных мероприятий и заключением комплексной психолого-лингвистической экспертизы. Также при вынесении постановления инстанция посчитала, что, находясь на свободе, фигурантка продолжит заниматься преступной деятельностью и может угрожать свидетелям по уголовному делу.
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бизнес, технологии, финансы, бельгия, росфинмониторинг
Бизнес, Технологии, Финансы, БЕЛЬГИЯ, Росфинмониторинг
Счета компании, в которой зарегистрирована внучка Чкалова, блокировали
Счета компании, в которой зарегистрирована внучка Чкалова, попали под блокировку
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Счета компании в России, в которой правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова (признана иноагентом) имеет номинально долю, попали под блокировку, рассказал РИА Новости второй учредитель фирмы Геннадий Волков.
Ранее он сообщил РИА Новости, что Богданова номинально получила долю в компании 10 лет назад, однако за это время ни разу не приняла участия в ее деятельности и не получала доход.
Богданову заочно арестовали 1 ноября. Она объявлена в международный розыск. Ранее Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. Кроме того, ранее РИА Новости сообщало, что она открыла в Бельгии стартап.
"У нас сейчас счета заблокировали в связи с этим всем. Неприятно, деньги не такие большие, но тем не менее. Поэтому с удовольствием бы ее исключили (из учредителей - ред.). Сейчас пытаемся решить этот вопрос, юристов наняли", - рассказал Волков.
Он добавил, что счета были заблокированы пару месяцев назад.
Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", у Богдановой есть доля в компании, основной деятельностью которой является "деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий".
Богдановой вменяют часть 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Поводом, как сообщалось, в частности, интервью иноагенту Олегу Кашину, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности.
Согласно судебным документам, при избрании Богдановой заочного ареста суд счел обоснованными подозрения следствия в причастности обвиняемой к преступлению, что подтверждается, в частности, результатами оперативно-розыскных мероприятий и заключением комплексной психолого-лингвистической экспертизы. Также при вынесении постановления инстанция посчитала, что, находясь на свободе, фигурантка продолжит заниматься преступной деятельностью и может угрожать свидетелям по уголовному делу.