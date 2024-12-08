https://1prime.ru/20241208/zaluzhnyy-853424443.html
Важнейшая задача. В Киеве пытаются "политически нейтрализовать" Залужного
Важнейшая задача. В Киеве пытаются "политически нейтрализовать" Залужного - 08.12.2024, ПРАЙМ
Важнейшая задача. В Киеве пытаются "политически нейтрализовать" Залужного
Офис Владимира Зеленского делает попытки "политически нейтрализовать" экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины, посла страны в Лондоне Валерия... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T16:10+0300
2024-12-08T16:10+0300
2024-12-08T16:43+0300
политика
валерий залужный
владимир зеленский
президентские выборы на украине
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Офис Владимира Зеленского делает попытки "политически нейтрализовать" экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины, посла страны в Лондоне Валерия Залужного, убедив его отказаться от участия в будущих выборах на пост главы государства. Об этом рассказывает в своем Telegram-канале издание "Страна.ua" со ссылкой на данные источников, близких к администрации главы киевского режима.Как сообщили изданию источники, чтобы "политически нейтрализовать Залужного", представители офиса Зеленского пытаются уговорить экс-главкома отказаться от выдвижения своей кандидатуры на будущих президентских выборах на Украине. При этом подчеркивается, что "нейтрализация Залужного" - одна из важнейших задач, которая в настоящий момент стоит перед ОП.Вместе с тем в офисе Зеленского, как передает "Страна.ua", сделали Залужному альтернативное предложение: если он все же решит баллотироваться, то может выставить свою кандидатуру исключительно на том условие, что сделает это "в качестве первого номера списка президентской партии "Слуга народа".Ранее депутат Рады Александр Дубинский, который сейчас находится под стражей в связи с подозрением в госизмене, предупредил, что Зеленского могут вывезти в Лондон, если он откажется от проведения президентских выборов.
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валерий залужный, владимир зеленский, президентские выборы на украине
Политика, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, президентские выборы на Украине
Важнейшая задача. В Киеве пытаются "политически нейтрализовать" Залужного
"Страна.ua": офис Зеленского пытается отговорить Залужного от участия в выборах
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Офис Владимира Зеленского делает попытки "политически нейтрализовать" экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины, посла страны в Лондоне Валерия Залужного, убедив его отказаться от участия в будущих выборах на пост главы государства. Об этом рассказывает в своем Telegram-канале издание "Страна.ua" со ссылкой на данные источников, близких к администрации главы киевского режима.
Как сообщили изданию источники, чтобы "политически нейтрализовать Залужного", представители офиса Зеленского пытаются уговорить экс-главкома отказаться от выдвижения своей кандидатуры на будущих президентских выборах на Украине. При этом подчеркивается, что "нейтрализация Залужного" - одна из важнейших задач, которая в настоящий момент стоит перед ОП.
Вместе с тем в офисе Зеленского, как передает "Страна.ua", сделали Залужному альтернативное предложение: если он все же решит баллотироваться, то может выставить свою кандидатуру исключительно на том условие, что сделает это "в качестве первого номера списка президентской партии "Слуга народа".
Глава офиса Зеленского оценил перспективы переговоров с Россией
Ранее депутат Рады Александр Дубинский, который сейчас находится под стражей в связи с подозрением в госизмене, предупредил, что Зеленского могут вывезти в Лондон, если он откажется от проведения президентских выборов.