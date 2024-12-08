https://1prime.ru/20241208/zapad-853421361.html

В Госдуме назвали сферы, в которых страны Запада зависят от стран СНГ

В Госдуме назвали сферы, в которых страны Запада зависят от стран СНГ - 08.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали сферы, в которых страны Запада зависят от стран СНГ

Западные страны значительно зависят от российского титана, сельскохозяйственной продукции России и Белоруссии, а также от транзитных возможностей и научного... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T10:35+0300

2024-12-08T10:35+0300

2024-12-08T10:35+0300

россия

госдума

запад

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Западные страны значительно зависят от российского титана, сельскохозяйственной продукции России и Белоруссии, а также от транзитных возможностей и научного потенциала стран СНГ, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по делам СНГ Артур Таймазов ("Единая Россия"). Ранее Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) отметила, что власти Великобритании осознали свою зависимость от российской рыбы, что стало причиной отказа от введения новых пошлинных ограничений. "Один из самых ярких примеров зависимости – это наш российский титан. Этот металл, известный своей лёгкостью и прочностью, стал основой для промышленности на Западе. Boeing и Airbus, ведущие авиастроительные компании, продолжают закупать российский титан, так как найти качественную замену в нужных объёмах попросту невозможно, что делает его незаменимым даже в условиях санкционного давления. Германия и другие европейские страны активно импортируют этот металл, несмотря на политические разногласия", - сообщил Таймазов.По его словам, страны СНГ выступают ключевыми поставщиками множества товаров и сырья, критически важных для экономик развитых стран, включая рыболовство, удобрения, редкоземельные металлы и другие сектора. "Сельское хозяйство – ещё одна область, где Запад сталкивается с зависимостью от стран СНГ. Российские и белорусские удобрения, особенно азотные и калийные, остаются основой для аграрного сектора Европы. После начала геополитического кризиса многие западные страны столкнулись с ростом цен на продовольствие, что частично объясняется трудностями с поставками удобрений. Евростат фиксирует увеличение импорта российских азотных удобрений в Европейский союз на 48% за последние годы, несмотря на санкции", - подчеркнул депутат.Парламентарий также добавил, что нельзя игнорировать транзитные возможности стран СНГ. Железнодорожные и автомобильные коридоры через Казахстан, Узбекистан и Россию остаются важными для поставок товаров между Европой и Азией. Даже Китай, который активно развивает свою логистическую инфраструктуру, продолжает использовать транзит через постсоветские страны для оптимизации поставок. "Научный и интеллектуальный потенциал СНГ тоже играет роль. Многие западные компании размещают свои производства или исследовательские центры в странах СНГ, пользуясь высоким уровнем квалификации местных специалистов и сравнительно низкими затратами на труд", - добавил он.

https://1prime.ru/20241207/ukraina-853411377.html

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россия, госдума, запад