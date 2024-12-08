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Зеленский не должен больше быть президентом, заявили в Pink Floyd
Зеленский не должен больше быть президентом, заявили в Pink Floyd - 08.12.2024, ПРАЙМ
Зеленский не должен больше быть президентом, заявили в Pink Floyd
Полномочия украинского лидера Владимира Зеленского давно истекли, подчеркнул основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с агентством РИА Новости. | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T08:50+0300
2024-12-08T08:50+0300
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Полномочия украинского лидера Владимира Зеленского давно истекли, подчеркнул основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с агентством РИА Новости.В то же время он добавил, что украинского народу нужно предоставить возможность выбрать нового президента своего государства и определить свое будущее демократическим путем."Зеленский не должен больше быть президентом. Он исчерпал свое время… Было бы хорошо, если бы украинскому народу позволили участвовать в будущем своей страны демократическим путем, как это было до государственного переворота на майдане в 2014 году", - сказал Уотерс. Он также уточнил, что Зеленский не принимает самостоятельных решений и является лишь марионеткой Вашингтона. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекли 21 мая.Как сообщал постпред России при ООН Василий Небензя, что Владимир Зеленский с 21 мая станет нелегитимен, поэтому России непонятно, с кем вести переговоры в Киеве.
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россия, украина, владимир зеленский, президентские выборы на украине
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, президентские выборы на Украине
Зеленский не должен больше быть президентом, заявили в Pink Floyd
Уотерс: Зеленский не должен больше быть президентом, его срок истек
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Полномочия украинского лидера Владимира Зеленского давно истекли, подчеркнул основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с агентством РИА Новости.
В то же время он добавил, что украинского народу нужно предоставить возможность выбрать нового президента своего государства и определить свое будущее демократическим путем.
"Зеленский не должен больше быть президентом. Он исчерпал свое время… Было бы хорошо, если бы украинскому народу позволили участвовать в будущем своей страны демократическим путем, как это было до государственного переворота на майдане в 2014 году", - сказал Уотерс.
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Он также уточнил, что Зеленский не принимает самостоятельных решений и является лишь марионеткой Вашингтона.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекли 21 мая.
Как сообщал постпред России при ООН Василий Небензя, что Владимир Зеленский с 21 мая станет нелегитимен, поэтому России непонятно, с кем вести переговоры в Киеве.