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На Западе рассказали, что сделал Зеленский на открытии Нотр-Дама
На Западе рассказали, что сделал Зеленский на открытии Нотр-Дама - 08.12.2024, ПРАЙМ
На Западе рассказали, что сделал Зеленский на открытии Нотр-Дама
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе мероприятия в честь открытия Нотр-Дама в Париже был единственным политиком, который не надел костюм. О этом сообщил... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T10:04+0300
2024-12-08T10:04+0300
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франция
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе мероприятия в честь открытия Нотр-Дама в Париже был единственным политиком, который не надел костюм. О этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."Лишь только один мировой лидер (диктатор) посчитал, что носить костюм и галстук на открытии одного из самых важных христианских храмов было непостижимым для него", — написал он. Таким образом обозреватель прокомментировал видео с церемонии, на котором Зеленский запечатлен в серой кофте и темно-зеленой куртке.7 декабря состоялось торжественное открытие отреставрированного после пожара Нотр-Дама в Париже. 8 декабря Нотр-Дам откроется для посетителей.
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УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, США, Нотр-Дам
На Западе рассказали, что сделал Зеленский на открытии Нотр-Дама
Боуз заявил, что Зеленский был единственным на открытии Нотр-Дама без костюма