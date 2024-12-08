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На Западе рассказали, что сделал Зеленский на открытии Нотр-Дама - 08.12.2024, ПРАЙМ
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На Западе рассказали, что сделал Зеленский на открытии Нотр-Дама
На Западе рассказали, что сделал Зеленский на открытии Нотр-Дама - 08.12.2024, ПРАЙМ
На Западе рассказали, что сделал Зеленский на открытии Нотр-Дама
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе мероприятия в честь открытия Нотр-Дама в Париже был единственным политиком, который не надел костюм. О этом сообщил... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T10:04+0300
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе мероприятия в честь открытия Нотр-Дама в Париже был единственным политиком, который не надел костюм. О этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."Лишь только один мировой лидер (диктатор) посчитал, что носить костюм и галстук на открытии одного из самых важных христианских храмов было непостижимым для него", — написал он. Таким образом обозреватель прокомментировал видео с церемонии, на котором Зеленский запечатлен в серой кофте и темно-зеленой куртке.7 декабря состоялось торжественное открытие отреставрированного после пожара Нотр-Дама в Париже. 8 декабря Нотр-Дам откроется для посетителей.
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украина, франция, сша, нотр-дам
УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, США, Нотр-Дам
10:04 08.12.2024
 
На Западе рассказали, что сделал Зеленский на открытии Нотр-Дама

Боуз заявил, что Зеленский был единственным на открытии Нотр-Дама без костюма

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе мероприятия в честь открытия Нотр-Дама в Париже был единственным политиком, который не надел костюм. О этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.
"Лишь только один мировой лидер (диктатор) посчитал, что носить костюм и галстук на открытии одного из самых важных христианских храмов было непостижимым для него", — написал он.
Таким образом обозреватель прокомментировал видео с церемонии, на котором Зеленский запечатлен в серой кофте и темно-зеленой куртке.
7 декабря состоялось торжественное открытие отреставрированного после пожара Нотр-Дама в Париже. 8 декабря Нотр-Дам откроется для посетителей.
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УКРАИНАФРАНЦИЯСШАНотр-Дам
 
 
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