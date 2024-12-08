https://1prime.ru/20241208/zelenskiy-853425027.html

"Плюнул в лицо". На Западе оценили дерзкий ответ Зеленского Трампу

"Плюнул в лицо". На Западе оценили дерзкий ответ Зеленского Трампу - 08.12.2024, ПРАЙМ

"Плюнул в лицо". На Западе оценили дерзкий ответ Зеленского Трампу

В соцсети X идут бурные обсуждения отказа главы киевского режима Владимира Зеленского от предложения избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T16:42+0300

2024-12-08T16:42+0300

2024-12-08T16:43+0300

политика

владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. В соцсети X идут бурные обсуждения отказа главы киевского режима Владимира Зеленского от предложения избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заключить мирную сделку с Российской Федерацией.Ранее Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам. Глава киевского режима, со своей стороны, заявил в своем Telegram-канале, что, говоря о мире, "мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира", никак нее прокомментировав слова Трампа о сделке.В этой связи пользователь с ником @Driller001Welch гневно обратился к Зеленскому, обвинив его в том числе в неприемлемом поведении в отношении избранного президента США: "Разве Трамп не попросил вас закончить боевые действия с Россией и договориться о мире, а в день, когда вы с ним разговаривали, вы решили нанести удары по России дальнобойными ракетами? Именно вы это сделали, вы плюнули в лицо американскому президенту".Менее эмоциональный комментатор @Real_Politik101 призвал главу киевского режима попытаться мыслить логически: "Договоритесь о мире, пока еще можете. Трамп бросит вас сразу, если вы добросовестным образом не закончите войну с Россией. Конфликт все больше становится обузой для Америки, запомните это, Зеленский. Сделайте правильный выбор".В свою очередь пользователь @CallahanAutoCo задал Зеленскому простой вопрос: "Разве он вам не сообщил, что прекратит поддержку Украины, если вы не добьетесь мира и не договоритесь о восточных областях?"При этом @bihar обратился к украинскому лидеру с просьбой: "Прошу, сдавайтесь и прекратите эту войну. Как долго она должна идти? Мир устал за нее платить".Иначе настроен пользователь @James_the_166th, предсказавший Зеленскому будущее: "Скоро вас уже не будет. С 20 января будете сидеть без гроша".

https://1prime.ru/20241207/bayden-853416732.html

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владимир зеленский, дональд трамп