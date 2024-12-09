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В России разработали некоторые детали для импортозамещенного SJ-100 - 09.12.2024, ПРАЙМ
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В России разработали некоторые детали для импортозамещенного SJ-100
В России разработали некоторые детали для импортозамещенного SJ-100 - 09.12.2024, ПРАЙМ
В России разработали некоторые детали для импортозамещенного SJ-100
Специалисты ПАО "Яковлев" разработали автопилот и автомат тяги для импортозамещенного самолета Superjet-100, сообщили в госкорпорации "Ростех". | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T11:07+0300
2024-12-09T11:07+0300
россия
ростех
пао "яковлев"
sj-100
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МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Специалисты ПАО "Яковлев" разработали автопилот и автомат тяги для импортозамещенного самолета Superjet-100, сообщили в госкорпорации "Ростех". "Специалисты ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") совместно со специалистами Московского института электромеханики и автоматики (МИЭА, входит в КРЭТ Госкорпорации "Ростех") завершили разработку алгоритмов системы автоматического управления (САУ) для новейшего отечественного самолета SJ-100", - рассказали в "Ростехе". Новая разработка будет реализована в составе комплексной системы управления (КСУ). Она предполагает автоматическое управление на этапах выравнивания и приземления, а также выдерживание направления движения самолета вдоль осевой линии взлетно-посадочной полосы. В ходе исследований будет выполнено свыше 2 миллионов посадок со случайным распределением начальных условий. Моделирование должно подтвердить выполнение требований к алгоритмам автоматической посадки, установленным Авиационными правилами. "Следующий этап – установка системы на самолеты и проведение летных доводочных и сертификационных испытаний", – приводятся в сообщении слова главного конструктора SJ-100 Кирилла Кузнецова. Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегически важных отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, новые материалы и другие.
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россия, ростех, пао "яковлев", sj-100
РОССИЯ, Ростех, ПАО "Яковлев", SJ-100
11:07 09.12.2024
 
В России разработали некоторые детали для импортозамещенного SJ-100

"Яковлев" разработал автопилот и автомат тяги для импортозамещенного SJ-100

© РИА Новости . Пресс-служба Минпромторга | Перейти в медиабанкSJ-100 "Суперджет"
SJ-100 Суперджет - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Пресс-служба Минпромторга
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МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Специалисты ПАО "Яковлев" разработали автопилот и автомат тяги для импортозамещенного самолета Superjet-100, сообщили в госкорпорации "Ростех".
"Специалисты ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") совместно со специалистами Московского института электромеханики и автоматики (МИЭА, входит в КРЭТ Госкорпорации "Ростех") завершили разработку алгоритмов системы автоматического управления (САУ) для новейшего отечественного самолета SJ-100", - рассказали в "Ростехе".
Новая разработка будет реализована в составе комплексной системы управления (КСУ). Она предполагает автоматическое управление на этапах выравнивания и приземления, а также выдерживание направления движения самолета вдоль осевой линии взлетно-посадочной полосы. В ходе исследований будет выполнено свыше 2 миллионов посадок со случайным распределением начальных условий. Моделирование должно подтвердить выполнение требований к алгоритмам автоматической посадки, установленным Авиационными правилами.
"Следующий этап – установка системы на самолеты и проведение летных доводочных и сертификационных испытаний", – приводятся в сообщении слова главного конструктора SJ-100 Кирилла Кузнецова.
Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегически важных отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, новые материалы и другие.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Мантуров назвал сроки принятия решения по новому имени SJ-100
7 июня, 10:46
 
РОССИЯРостехПАО "Яковлев"SJ-100
 
 
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