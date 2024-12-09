https://1prime.ru/20241209/-sj-100-853434285.html

В России разработали некоторые детали для импортозамещенного SJ-100

В России разработали некоторые детали для импортозамещенного SJ-100 - 09.12.2024, ПРАЙМ

В России разработали некоторые детали для импортозамещенного SJ-100

Специалисты ПАО "Яковлев" разработали автопилот и автомат тяги для импортозамещенного самолета Superjet-100, сообщили в госкорпорации "Ростех". | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T11:07+0300

2024-12-09T11:07+0300

2024-12-09T11:07+0300

россия

ростех

пао "яковлев"

sj-100

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МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Специалисты ПАО "Яковлев" разработали автопилот и автомат тяги для импортозамещенного самолета Superjet-100, сообщили в госкорпорации "Ростех". "Специалисты ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") совместно со специалистами Московского института электромеханики и автоматики (МИЭА, входит в КРЭТ Госкорпорации "Ростех") завершили разработку алгоритмов системы автоматического управления (САУ) для новейшего отечественного самолета SJ-100", - рассказали в "Ростехе". Новая разработка будет реализована в составе комплексной системы управления (КСУ). Она предполагает автоматическое управление на этапах выравнивания и приземления, а также выдерживание направления движения самолета вдоль осевой линии взлетно-посадочной полосы. В ходе исследований будет выполнено свыше 2 миллионов посадок со случайным распределением начальных условий. Моделирование должно подтвердить выполнение требований к алгоритмам автоматической посадки, установленным Авиационными правилами. "Следующий этап – установка системы на самолеты и проведение летных доводочных и сертификационных испытаний", – приводятся в сообщении слова главного конструктора SJ-100 Кирилла Кузнецова. Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегически важных отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, новые материалы и другие.

https://1prime.ru/20240607/sj-100-848949415.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ростех, пао "яковлев", sj-100