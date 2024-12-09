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Стоимость бензина Аи-92 в России снизилась до минимума с августа

Стоимость бензина Аи-92 в России снизилась до минимума с августа - 09.12.2024, ПРАЙМ

Стоимость бензина Аи-92 в России снизилась до минимума с августа

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник снизилась по территориальному индексу Европейской... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T14:46+0300

2024-12-09T14:46+0300

2024-12-09T14:46+0300

энергетика

россия

биржа

аи-92

топливо

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 2,73%, до 54 426 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. В последний раз тонна Аи-92 стоила меньше 55 тысяч рублей в начале августа. Цена бензина Аи-95 за день тоже сильно снизилась: он подешевел на 2,02% - до 58 819 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива опустилась на 1,66%, до 58 911 рубля за тонну, зимнего - на 0,82%, до 70 545 рублей. Тонна межсезонного дизтоплива подешевела на 1,52% - до 56 001 рубля за тонну. Цена на мазут в понедельник снизилась на 0,08% - до 27 279 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) упала на 5,65% - до 21 605 рублей за тонну. В России 1 марта был введен запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года. Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго продлено до 31 января 2025 года для непроизводителей. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью.

https://1prime.ru/20241203/benzin-853293525.html

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россия, биржа, аи-92, топливо