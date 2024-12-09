https://1prime.ru/20241209/aktsii-853445880.html

Российский рынок акций закрылся в плюсе

Российский рынок акций закрылся в плюсе - 09.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций закрылся в плюсе

Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника вырос на 1,45%, следует из данных Московской биржи. | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T19:13+0300

2024-12-09T19:13+0300

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника вырос на 1,45%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,45%, до 2572,89 пункта, индекс Мосбиржи в юанях упал на 1,45% - до 856,52 пункта, долларовый РТС вырос на 1,49%, до 815,61 пункта.

https://1prime.ru/20241206/rynok-853403765.html

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российский рынок акций, рост