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"Автостат" дал прогноз по продажам в России легковых машин в 2025 году - 09.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Автостат" дал прогноз по продажам в России легковых машин в 2025 году
"Автостат" дал прогноз по продажам в России легковых машин в 2025 году - 09.12.2024, ПРАЙМ
"Автостат" дал прогноз по продажам в России легковых машин в 2025 году
Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году в оптимистичном сценарии сохранятся на уровне 2024 года и составят 1,59 миллиона машин, а в пессимистичном -... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T22:28+0300
2024-12-09T22:29+0300
экономика
продажи автомобилей
прогноз
автостат
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году в оптимистичном сценарии сохранятся на уровне 2024 года и составят 1,59 миллиона машин, а в пессимистичном - снизятся до 1,27 миллиона, следует из презентации аналитической компании "Автостат", представленной в ходе Autostat Analytic Day. "Вливание денег в экономику и рост денежной массы, значительный рост доходов у некоторых категорий населения, маркетинговая активность дилеров и производителей", - обозначила компания в презентации факторы, которые могут способствовать достижению верхнего предела прогноза. В качестве негативных факторов, в зависимости от усугубления которых рынок может снизиться на 10 или 20 процентов, "Автостат" выделяет отсутствие официальных поставок глобальных брендов, высокий уровень инфляции и рост цен на товары и услуги, а также повышение утилизационного сбора и снижение доступности автокредитов. Директор по продажам новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов оценил возможный объем продаж в 1,2-1,3 миллиона машин как базовый, ниже или выше которого показатели могут сдвинуться в зависимости от различных обстоятельств. "Погоду на завтра узнаем послезавтра", - подытожил Иванов рассуждения о перспективах российского автомобильного рынка.
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продажи автомобилей, прогноз, автостат
Экономика, продажи автомобилей, прогноз, Автостат
22:28 09.12.2024 (обновлено: 22:29 09.12.2024)
 
"Автостат" дал прогноз по продажам в России легковых машин в 2025 году

Автостат: в 2025 году в России будет продано 1,27-1,59 млн легковых автомобилей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году в оптимистичном сценарии сохранятся на уровне 2024 года и составят 1,59 миллиона машин, а в пессимистичном - снизятся до 1,27 миллиона, следует из презентации аналитической компании "Автостат", представленной в ходе Autostat Analytic Day.
"Вливание денег в экономику и рост денежной массы, значительный рост доходов у некоторых категорий населения, маркетинговая активность дилеров и производителей", - обозначила компания в презентации факторы, которые могут способствовать достижению верхнего предела прогноза.
В качестве негативных факторов, в зависимости от усугубления которых рынок может снизиться на 10 или 20 процентов, "Автостат" выделяет отсутствие официальных поставок глобальных брендов, высокий уровень инфляции и рост цен на товары и услуги, а также повышение утилизационного сбора и снижение доступности автокредитов.
Директор по продажам новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов оценил возможный объем продаж в 1,2-1,3 миллиона машин как базовый, ниже или выше которого показатели могут сдвинуться в зависимости от различных обстоятельств.
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Экономикапродажи автомобилейпрогнозАвтостат
 
 
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