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"Автостат" дал прогноз по продажам в России легковых машин в 2025 году

"Автостат" дал прогноз по продажам в России легковых машин в 2025 году - 09.12.2024, ПРАЙМ

"Автостат" дал прогноз по продажам в России легковых машин в 2025 году

Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году в оптимистичном сценарии сохранятся на уровне 2024 года и составят 1,59 миллиона машин, а в пессимистичном -... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T22:28+0300

2024-12-09T22:28+0300

2024-12-09T22:29+0300

экономика

продажи автомобилей

прогноз

автостат

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году в оптимистичном сценарии сохранятся на уровне 2024 года и составят 1,59 миллиона машин, а в пессимистичном - снизятся до 1,27 миллиона, следует из презентации аналитической компании "Автостат", представленной в ходе Autostat Analytic Day. "Вливание денег в экономику и рост денежной массы, значительный рост доходов у некоторых категорий населения, маркетинговая активность дилеров и производителей", - обозначила компания в презентации факторы, которые могут способствовать достижению верхнего предела прогноза. В качестве негативных факторов, в зависимости от усугубления которых рынок может снизиться на 10 или 20 процентов, "Автостат" выделяет отсутствие официальных поставок глобальных брендов, высокий уровень инфляции и рост цен на товары и услуги, а также повышение утилизационного сбора и снижение доступности автокредитов. Директор по продажам новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов оценил возможный объем продаж в 1,2-1,3 миллиона машин как базовый, ниже или выше которого показатели могут сдвинуться в зависимости от различных обстоятельств. "Погоду на завтра узнаем послезавтра", - подытожил Иванов рассуждения о перспективах российского автомобильного рынка.

https://1prime.ru/20241202/avto-853249798.html

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продажи автомобилей, прогноз, автостат