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Эксперты спрогнозировали обрушение продаж новых авто в России в 2025 году

Эксперты спрогнозировали обрушение продаж новых авто в России в 2025 году - 09.12.2024, ПРАЙМ

Эксперты спрогнозировали обрушение продаж новых авто в России в 2025 году

Эксперты издания "Автостат" спрогнозировали уменьшение продаж новых легковых автомобилей в России в 2025 году на 10 процентов в базовом сценарии. | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T13:28+0300

2024-12-09T13:28+0300

2024-12-09T13:35+0300

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автостат

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Эксперты издания "Автостат" спрогнозировали уменьшение продаж новых легковых автомобилей в России в 2025 году на 10 процентов в базовом сценарии.Так, согласно ожидаемым данным, легковой рынок в текущем году покажет рост в 1,5 раза, достигнув 1,59 миллиона автомобилей. Однако в "Автостате" не видят перспектив для расширения рынка в ближайшем будущем. В оптимистичном сценарии ожидается, что в следующем году количество реализованных новых легковых машин останется на уровне текущего года. Пессимистичный сценарий подразумевает снижение на 20 процентов, что приведет к продаже 1,27 миллиона единиц. Директор "Автостата" Сергей Целиков, выступая на Autostat Analytic Day в понедельник, отметил: "По следующему году у нас ранее был более оптимистичный прогноз. Мы выстраивали модели, делали опросы, и пока такое общее ожидание - это все-таки снижение. Наш средний прогноз сейчас говорит о том, что снижение составит 10 процентов к этому году, если ничего не изменится".По его мнению, в следующем году ожидаются значительные изменения на рынке. По оценкам "Автостата", в декабре текущего года рынок новых легковых автомобилей в России завершит месяц с результатом в 140-145 тысяч автомобилей. Это предполагает помесячный рост на 15-20 процентов по сравнению с ноябрем, когда было продано около 121,9 тысяч новых легковых автомобилей. Целиков также указал на то, что приток денежных средств в российскую экономику влияет на спрос на автомобили. По его словам, финансовые вливания происходят через военно-промышленный комплекс и продолжают проходить по цепочке в различные отрасли, и в результате у некоторых сегментов населения доходы значительно растут, что также способствует росту спроса в других секторах.

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россия, автостат, авторынок рф