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В "Автостате" оценили рост продаж легковых автомобилей с пробегом в России
В "Автостате" оценили рост продаж легковых автомобилей с пробегом в России - 09.12.2024, ПРАЙМ
В "Автостате" оценили рост продаж легковых автомобилей с пробегом в России
Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в ноябре выросли на 11% в годовом выражении, до 509 тысяч штук, следует из презентации аналитического агентства... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T13:04+0300
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в ноябре выросли на 11% в годовом выражении, до 509 тысяч штук, следует из презентации аналитического агентства "Автостат". По итогам января-ноября рынок подержанных авто составил порядка 5,5 миллионов автомобилей, что на 4% превышает результат за аналогичный период 2023 года. "Рынок автомобилей с пробегом достаточно стабилен…, но при этом он также зависит от регуляторики, от изменения утильсбора, изменения колебаний цен", - прокомментировал незначительные изменения на рынке исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. Он также отметил, что представленная статистка учитывает продажи автомобилей с пробегом возрастом до 7 лет.
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россия, авторынок рф, продажи автомобилей
РОССИЯ, авторынок РФ, продажи автомобилей
В "Автостате" оценили рост продаж легковых автомобилей с пробегом в России
"Автостат": продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в ноябре выросли на 11%
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в ноябре выросли на 11% в годовом выражении, до 509 тысяч штук, следует из презентации аналитического агентства "Автостат".
По итогам января-ноября рынок подержанных авто составил порядка 5,5 миллионов автомобилей, что на 4% превышает результат за аналогичный период 2023 года.
"Рынок автомобилей с пробегом достаточно стабилен…, но при этом он также зависит от регуляторики, от изменения утильсбора, изменения колебаний цен", - прокомментировал незначительные изменения на рынке исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.
Он также отметил, что представленная статистка учитывает продажи автомобилей с пробегом возрастом до 7 лет.
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