ЦБ назвал проблемные зоны рынка IPO, которые предстоит решать в 2025 году

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Банк России назвал ряд проблемных зон российского рынка первичных размещений акций (IPO), которые предстоит решать в 2025 году. Об этом рассказал советник первого заместителя председателя ЦБ РФ Сергей Моисеев. Московская биржа совместно с участниками рынка разработала стандарты проведения первичных размещений акций, которые представила в понедельник. "Наше отношение к стандартам в целом благоприятное. Нам кажется, что это прекрасная основа для работы, фактически попытка рыночной координации участников, представление образца для поведения для эмитентов", - сказал Моисеев на мероприятии, посвященном стандартам IPO. Однако, по его словам, на рынке есть ряд проблемных зон, которые предстоит решать в 2025 году, среди которых вопросы корпоративного управления, аллокации, аудита и аналитики. "Сейчас мы находимся на фазе так называемого "холодного" IPO, то есть когда на рынке мало активности. Но поскольку рано или поздно "холодное" IPO сменяется "горячим" IPO, наша задача к следующему периоду "горячего" IPO быть во всеоружии готовыми", - заявил он. ПРОБЛЕМЫ РЫНКА "Вопрос в том, что когда корпоративное управление на скорую руку за полгода организуется и что из этого получается, и вопрос самодекларации и контроля - вопрос остается. Что с этим делать, мы до конца не знаем. Мы общаемся с аудиторами, возможно, в следующем году речь пойдет о том, чтобы каким-то образом делать уже полноценную независимую оценку корпоративного управления, чтобы какая-то сторона подтверждала, что создаст импульс для надежного, обладающего доверием, понятного и ответственного корпоративного управления", - сказал он. По его словам, в мире есть разные модели аллокаций, то есть объема заявок на участие в первичном размещении, который в итоге будет удовлетворен. "Есть аллокации и по фиксированной цене, и есть на аукционной основе, есть букбилдинг, гибридные аукционы... Думаю, что нам нужно будет подобрать ту модель, которая бы устроила всех", - сказал он. "Нам, конечно, интересно, чтобы аудитор занимался подтверждением операционной непрерывности на будущее, а не то, что эмитент был надежен год назад. И нам, наверное, интересно, что те прогнозы, которые эмитент будет давать, чтобы тоже они подтверждали их релевантность. Это вопрос для обсуждения с аудиторским сообществом", - продолжил он. ЦБ РФ видит, что ограничения на продажу акций (lock up) не всегда соблюдается. "Мы со стороны Банка России видим, что lock up – это хорошо… Плохо то, что мы видим, что также этот lock up не соблюдается. Поэтому, мы думаем, что, наверное, нужно двигаться в сторону каких-то юридических обязательств", - сказал он. Кроме того, ЦБ РФ думает над тем, чтобы аналитика была обязательным условием для IPO. "Аналитика есть у организатора, есть аналитическое покрытие независимых брокерских домов. Мы думаем про аналитику, как обязательное условие для IPO, мы думаем на эту тему активно. Возможно, что, по крайней мере, два независимых аналитических отчета для IPO – это то, что нужно, чтобы инвестор имел объективное представление. Будем с вами на эту тему в следующем году говорить", - сказал он. "Есть ряд проблемных зон, которые я обозначил. Это наша с вами совместная работа на следующий год. Надеюсь, что этот стандарт из этого ростка, который вы сейчас посадили, превратится в прекрасное дерево, а плоды - это новые эмитенты, капитализация и доходы для биржи, консультантов и самих инвесторов", - заключил Моисеев.

