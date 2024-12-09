Акции и рубль могут еще подорожать

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в пятницу прибавил 1%, 2537 п. Идет восстановление рынка акций с годового дна, по инерции бенчмарк может быть еще выше — при прорыве сопротивления 2550 п. следующий ориентир уже на декабрьские максимумы у 2600 п.Сильнее рынка — бумаги АЛРОСы (+2,9%). Акции на 10-летних минимумах ниже 50 рублей на фоне падения цен на алмазы, санкций против корпорации, и пока это лишь технический отскок вследствие накопленной сильной перепроданности. Потенциал вверх на декабрь ограничен — динамическое сопротивление под 52 руб.Слабее рынка — акции РУСАЛа (-3,2%). Падение инвалют, коррекция в металле алюминии, снижение производства корпорации давят на биржевой курс. В пятницу цена слетела к 32 рублям. Фундаментального потенциала пока нет, а технический отскок в лучшем случае пока ограничен областью сопротивления 33–35 рублей.Рубль отбил все потери ноября, инвалюты упали быстрее, чем росли — за 8 сессий завал валютных пар до 14%. Рубль вернулся на уровни второй половины октября на фоне настройки механизмов расчетов за экспорт, а паника конца ноября, как и ожидалось нами, была чисто спекулятивной. Юань уже у 13,3, внебиржевые доллар ниже 100, евро - у 106; в моменте по инерции рубль может быть еще немного дороже, а инвалюты — подешевле, и лишь потом возможен их технический отскок.
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в пятницу прибавил 1%, 2537 п. Идет восстановление рынка акций с годового дна, по инерции бенчмарк может быть еще выше — при прорыве сопротивления 2550 п. следующий ориентир уже на декабрьские максимумы у 2600 п.
Сильнее рынка — бумаги АЛРОСы (+2,9%). Акции на 10-летних минимумах ниже 50 рублей на фоне падения цен на алмазы, санкций против корпорации, и пока это лишь технический отскок вследствие накопленной сильной перепроданности. Потенциал вверх на декабрь ограничен — динамическое сопротивление под 52 руб.
Слабее рынка — акции РУСАЛа (-3,2%). Падение инвалют, коррекция в металле алюминии, снижение производства корпорации давят на биржевой курс. В пятницу цена слетела к 32 рублям. Фундаментального потенциала пока нет, а технический отскок в лучшем случае пока ограничен областью сопротивления 33–35 рублей.
Рубль отбил все потери ноября, инвалюты упали быстрее, чем росли — за 8 сессий завал валютных пар до 14%. Рубль вернулся на уровни второй половины октября на фоне настройки механизмов расчетов за экспорт, а паника конца ноября, как и ожидалось нами, была чисто спекулятивной. Юань уже у 13,3, внебиржевые доллар ниже 100, евро - у 106; в моменте по инерции рубль может быть еще немного дороже, а инвалюты — подешевле, и лишь потом возможен их технический отскок.
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