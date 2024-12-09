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Акции и рубль могут еще подорожать - 09.12.2024, ПРАЙМ
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Акции и рубль могут еще подорожать
Акции и рубль могут еще подорожать - 09.12.2024, ПРАЙМ
Акции и рубль могут еще подорожать
Индекс МосБиржи в пятницу прибавил 1%, 2537 п. Идет восстановление рынка акций с годового дна, по инерции бенчмарк может быть еще выше — при прорыве... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T09:55+0300
2024-12-09T09:56+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржа
курсы валют
алроса
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в пятницу прибавил 1%, 2537 п. Идет восстановление рынка акций с годового дна, по инерции бенчмарк может быть еще выше — при прорыве сопротивления 2550 п. следующий ориентир уже на декабрьские максимумы у 2600 п.Сильнее рынка — бумаги АЛРОСы (+2,9%). Акции на 10-летних минимумах ниже 50 рублей на фоне падения цен на алмазы, санкций против корпорации, и пока это лишь технический отскок вследствие накопленной сильной перепроданности. Потенциал вверх на декабрь ограничен — динамическое сопротивление под 52 руб.Слабее рынка — акции РУСАЛа (-3,2%). Падение инвалют, коррекция в металле алюминии, снижение производства корпорации давят на биржевой курс. В пятницу цена слетела к 32 рублям. Фундаментального потенциала пока нет, а технический отскок в лучшем случае пока ограничен областью сопротивления 33–35 рублей.Рубль отбил все потери ноября, инвалюты упали быстрее, чем росли — за 8 сессий завал валютных пар до 14%. Рубль вернулся на уровни второй половины октября на фоне настройки механизмов расчетов за экспорт, а паника конца ноября, как и ожидалось нами, была чисто спекулятивной. Юань уже у 13,3, внебиржевые доллар ниже 100, евро - у 106; в моменте по инерции рубль может быть еще немного дороже, а инвалюты — подешевле, и лишь потом возможен их технический отскок.
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Михаил Зельцер
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, курсы валют, алроса
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, курсы валют, Алроса
09:55 09.12.2024 (обновлено: 09:56 09.12.2024)
 

Акции и рубль могут еще подорожать

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в пятницу прибавил 1%, 2537 п. Идет восстановление рынка акций с годового дна, по инерции бенчмарк может быть еще выше — при прорыве сопротивления 2550 п. следующий ориентир уже на декабрьские максимумы у 2600 п.
Сильнее рынка — бумаги АЛРОСы (+2,9%). Акции на 10-летних минимумах ниже 50 рублей на фоне падения цен на алмазы, санкций против корпорации, и пока это лишь технический отскок вследствие накопленной сильной перепроданности. Потенциал вверх на декабрь ограничен — динамическое сопротивление под 52 руб.
Слабее рынка — акции РУСАЛа (-3,2%). Падение инвалют, коррекция в металле алюминии, снижение производства корпорации давят на биржевой курс. В пятницу цена слетела к 32 рублям. Фундаментального потенциала пока нет, а технический отскок в лучшем случае пока ограничен областью сопротивления 33–35 рублей.
Рубль отбил все потери ноября, инвалюты упали быстрее, чем росли — за 8 сессий завал валютных пар до 14%. Рубль вернулся на уровни второй половины октября на фоне настройки механизмов расчетов за экспорт, а паника конца ноября, как и ожидалось нами, была чисто спекулятивной. Юань уже у 13,3, внебиржевые доллар ниже 100, евро - у 106; в моменте по инерции рубль может быть еще немного дороже, а инвалюты — подешевле, и лишь потом возможен их технический отскок.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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