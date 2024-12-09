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Черный лебедь, белый лебедь: что ждет российский рынок в 2025 году - 09.12.2024, ПРАЙМ
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Черный лебедь, белый лебедь: что ждет российский рынок в 2025 году
Черный лебедь, белый лебедь: что ждет российский рынок в 2025 году - 09.12.2024, ПРАЙМ
Черный лебедь, белый лебедь: что ждет российский рынок в 2025 году
Перспективы фондового рынка в 2025 году не выглядят однозначными. Главный козырь оптимистов -"белый лебедь" от Трампа - возможное заключение мирного договора с... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T11:18+0300
2024-12-09T11:18+0300
биржевые торги
рынок акций сша
рынок акций рф
прогноз
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Перспективы фондового рынка в 2025 году не выглядят однозначными. Главный козырь оптимистов -"белый лебедь" от Трампа - возможное заключение мирного договора с Украиной. В этом случае котировки российских акций могут взлететь на 20-30%. Также можно отметить то, что бумаги были перепроданы технически а 2024 году при том, что ВВП вырос на 4%. В 2025 году, по оценкам российских и международных макроэкономистов, отечественная экономика вырастет на 1,5-2,5%, прогноз Минэкономразвития в частности 2,5%. Но есть и тревожные звоночки. Так, новый американский президент твёрдо настроен увеличить добычу нефти в США на 3 миллиона баррелей в сутки за время своего срока в Белом доме. В следующем году на фоне роста предложения и замедления роста спроса на мировом рынке углеводородов может образоваться профицит примерно в 1 миллион баррелей в сутки, что грозит возможным падением цен на нефть Brent ниже 70 долларов за баррель. Ниже 70 долларов за баррель Brent фактически не опускалась уже три года, со второй половины 2021 года. Также не исключено, что высокие процентные ставки в России вполне могут задержаться весь следующий год, так как инфляция пока не только не замедляется, но даже ускоряется и может превысить уровень 10% годовых. Ее возвращение к целевому уровню Центробанка в 4-4,5% пока выглядит малореальным сценарием. Это означает, что деньги частных инвесторов, скорее всего, продолжат концентрироваться в депозитах и фондах денежного рынка. Определёнными бенефициарами высоких процентных ставок могут быть Мосбиржа, которая увеличит процентный доход, или Интер РАО с высоким запасом кэша, который может быть размещён на депозитах. Также интересны быстрорастущие компании, в частности высокотехнологичные, или Ренессанс Страхование, бизнес которого растёт примерно на 40% в год на фоне увеличения проникновения страхового рынка.Бенефициаром напряжённой ситуации на рынке труда могут быть акции Headhunter, тем более, что у компании практически нет сильных конкурентов в своей области. Но в целом 2025 год обещает быть сложным и волатильным, в том числе на фоне волатильных геополитических новостей.
https://1prime.ru/20241203/spbmtsb--853295096.html
ПРАЙМ
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40
2024
Сергей Суверов
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Сергей Суверов
https://cdnn.1prime.ru/img/82989/41/829894168_0:298:2000:2298_100x100_80_0_0_be65afe0d0fb4f1d2fa46291ba484557.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
биржевые торги, рынок акций сша, рынок акций рф, прогноз
биржевые торги, рынок акций США, рынок акций РФ, прогноз
11:18 09.12.2024
 
Черный лебедь, белый лебедь: что ждет российский рынок в 2025 году

Инвестстратег Суверов: рынок акций РФ может взлететь на треть в 2025 году

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Сергей Суверов
Сергей Суверов
инвестиционный стратег УК "Арикапитал"
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Перспективы фондового рынка в 2025 году не выглядят однозначными. Главный козырь оптимистов -"белый лебедь" от Трампа - возможное заключение мирного договора с Украиной. В этом случае котировки российских акций могут взлететь на 20-30%.
Также можно отметить то, что бумаги были перепроданы технически а 2024 году при том, что ВВП вырос на 4%. В 2025 году, по оценкам российских и международных макроэкономистов, отечественная экономика вырастет на 1,5-2,5%, прогноз Минэкономразвития в частности 2,5%.
Но есть и тревожные звоночки. Так, новый американский президент твёрдо настроен увеличить добычу нефти в США на 3 миллиона баррелей в сутки за время своего срока в Белом доме. В следующем году на фоне роста предложения и замедления роста спроса на мировом рынке углеводородов может образоваться профицит примерно в 1 миллион баррелей в сутки, что грозит возможным падением цен на нефть Brent ниже 70 долларов за баррель. Ниже 70 долларов за баррель Brent фактически не опускалась уже три года, со второй половины 2021 года.
Также не исключено, что высокие процентные ставки в России вполне могут задержаться весь следующий год, так как инфляция пока не только не замедляется, но даже ускоряется и может превысить уровень 10% годовых. Ее возвращение к целевому уровню Центробанка в 4-4,5% пока выглядит малореальным сценарием. Это означает, что деньги частных инвесторов, скорее всего, продолжат концентрироваться в депозитах и фондах денежного рынка.
Определёнными бенефициарами высоких процентных ставок могут быть Мосбиржа, которая увеличит процентный доход, или Интер РАО с высоким запасом кэша, который может быть размещён на депозитах.
Также интересны быстрорастущие компании, в частности высокотехнологичные, или Ренессанс Страхование, бизнес которого растёт примерно на 40% в год на фоне увеличения проникновения страхового рынка.
Бенефициаром напряжённой ситуации на рынке труда могут быть акции Headhunter, тем более, что у компании практически нет сильных конкурентов в своей области.
Но в целом 2025 год обещает быть сложным и волатильным, в том числе на фоне волатильных геополитических новостей.
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
В СПбМТСБ спрогнозировали объем торговли углем на бирже в 2025 году
3 декабря, 16:02
 
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