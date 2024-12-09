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В Госдуме предложили создать в России стратегический резерв биткоина - 09.12.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили создать в России стратегический резерв биткоина
В Госдуме предложили создать в России стратегический резерв биткоина - 09.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили создать в России стратегический резерв биткоина
Депутат Государственной Думы от партии "Новые люди" Антон Ткачев направил министру финансов России Антону Силуанову обращение с предложением создать... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T16:41+0300
2024-12-09T16:41+0300
россия
биткоин
стратегические резервы
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы от партии "Новые люди" Антон Ткачев направил министру финансов России Антону Силуанову обращение с предложением создать стратегический резерв биткойнов, аналогичный государственным резервам в традиционных валютах. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемый Антон Германович, оценить целесообразность создания стратегического резерва биткоина в России по аналогии с государственными резервами в традиционных валютах. В случае одобрения указанной инициативы прошу представить её в правительство Российской Федерации для дальнейшей реализации", - говорится в обращении.В документе уточняется, что в условиях геополитической нестабильности традиционные валютные резервы, такие как юани, доллары США и евро, подвержены волатильности, санкциям и инфляционным рискам, что может угрожать финансовой стабильности государства. Современные вызовы требуют внедрения не только новых платёжных систем, но и альтернативных инструментов хранения резервов, независимых от отдельных стран. Более того, автор материала утверждает, что, учитывая ограниченный доступ к традиционным международным платёжным системам для государств, находящихся под санкциями, можно сказать, что криптовалюты фактически становятся единственным инструментом для международной торговли.Кроме того, за последние годы биткойн продемонстрировал одну из самых высоких доходностей среди инвестиционных активов. В декабре 2024 года его стоимость достигла 100 тысяч долларов, что делает биткойн не только средством сохранения ценности, но и возможностью получить значительную прибыль, заключает документ.
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россия, биткоин, стратегические резервы
РОССИЯ, Биткоин, стратегические резервы
16:41 09.12.2024
 
В Госдуме предложили создать в России стратегический резерв биткоина

Депутат Ткачев предложил создать в России стратегический резерв биткоина

© Unsplash/KanchanaraКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы от партии "Новые люди" Антон Ткачев направил министру финансов России Антону Силуанову обращение с предложением создать стратегический резерв биткойнов, аналогичный государственным резервам в традиционных валютах. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемый Антон Германович, оценить целесообразность создания стратегического резерва биткоина в России по аналогии с государственными резервами в традиционных валютах. В случае одобрения указанной инициативы прошу представить её в правительство Российской Федерации для дальнейшей реализации", - говорится в обращении.
В документе уточняется, что в условиях геополитической нестабильности традиционные валютные резервы, такие как юани, доллары США и евро, подвержены волатильности, санкциям и инфляционным рискам, что может угрожать финансовой стабильности государства. Современные вызовы требуют внедрения не только новых платёжных систем, но и альтернативных инструментов хранения резервов, независимых от отдельных стран.
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Более того, автор материала утверждает, что, учитывая ограниченный доступ к традиционным международным платёжным системам для государств, находящихся под санкциями, можно сказать, что криптовалюты фактически становятся единственным инструментом для международной торговли.
Кроме того, за последние годы биткойн продемонстрировал одну из самых высоких доходностей среди инвестиционных активов. В декабре 2024 года его стоимость достигла 100 тысяч долларов, что делает биткойн не только средством сохранения ценности, но и возможностью получить значительную прибыль, заключает документ.
 
РОССИЯБиткоинстратегические резервы
 
 
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