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Путин разрешил бизнесу в РФ не учитывать голоса недружественных акционеров - 09.12.2024, ПРАЙМ
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Путин разрешил бизнесу в РФ не учитывать голоса недружественных акционеров
Путин разрешил бизнесу в РФ не учитывать голоса недружественных акционеров - 09.12.2024, ПРАЙМ
Путин разрешил бизнесу в РФ не учитывать голоса недружественных акционеров
Президент России Владимир Путин продлил разрешение для ряда российских компаний на игнорирование голосов недружественных акционеров или членов советов... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T16:10+0300
2024-12-09T16:18+0300
россия
владимир путин
бизнес
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил разрешение для ряда российских компаний на игнорирование голосов недружественных акционеров или членов советов директоров еще до конца 2025 года. Заявление опубликовано в указе на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее в январе 2023 года глава государства подписал указ, который установил временный порядок принятия решений такими общими собраниями акционеров и советами директоров для ограниченного числа российских юридических лиц. К этому указу относятся крупные компании в сферах энергетики, машиностроения и торговли, находящиеся под контролем юрлиц, подпадающих под санкции. Эти компании могут принимать решения без учета голосов акционеров из недружественных стран. Первоначально срок действия указа был установлен на один год, затем он был продлен до конца 2024 года. Нынешний указ продлевает действие еще на год. "Внести в Указ президента Российской Федерации от 17 января 2023 года N 16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ" изменение, заменив в пункте 5 слова "до 31 декабря 2024 г." словами "до 31 декабря 2025 г.", - следует из указа российского лидера.
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россия, владимир путин, бизнес
РОССИЯ, Владимир Путин, Бизнес
16:10 09.12.2024 (обновлено: 16:18 09.12.2024)
 
Путин разрешил бизнесу в РФ не учитывать голоса недружественных акционеров

Бизнесу в РФ разрешили временно не учитывать голоса недружественных акционеров

© РИА Новости . Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил разрешение для ряда российских компаний на игнорирование голосов недружественных акционеров или членов советов директоров еще до конца 2025 года.
Заявление опубликовано в указе на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее в январе 2023 года глава государства подписал указ, который установил временный порядок принятия решений такими общими собраниями акционеров и советами директоров для ограниченного числа российских юридических лиц. К этому указу относятся крупные компании в сферах энергетики, машиностроения и торговли, находящиеся под контролем юрлиц, подпадающих под санкции. Эти компании могут принимать решения без учета голосов акционеров из недружественных стран.
Первоначально срок действия указа был установлен на один год, затем он был продлен до конца 2024 года. Нынешний указ продлевает действие еще на год.
"Внести в Указ президента Российской Федерации от 17 января 2023 года N 16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ" изменение, заменив в пункте 5 слова "до 31 декабря 2024 г." словами "до 31 декабря 2025 г.", - следует из указа российского лидера.
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