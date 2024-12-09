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Минфин подсчитал дефицит бюджета России за январь-ноябрь 2024 года

Минфин подсчитал дефицит бюджета России за январь-ноябрь 2024 года - 09.12.2024, ПРАЙМ

Минфин подсчитал дефицит бюджета России за январь-ноябрь 2024 года

Дефицит федерального бюджета РФ за январь-ноябрь 2024 года, по предварительной оценке, составил 389 миллиардов рублей, или 0,2% ВВП, по итогам года он ожидается | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T10:37+0300

2024-12-09T10:37+0300

2024-12-09T10:43+0300

россия

минфин

дефицит бюджета

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ за январь-ноябрь 2024 года, по предварительной оценке, составил 389 миллиардов рублей, или 0,2% ВВП, по итогам года он ожидается на уровне 1,7% ВВП, следует из сообщения на сайте Минфина России. "По итогам января-ноября 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 389 миллиардов рублей, что на 359 миллиардов рублей меньше уровня аналогичного периода прошлого года. По итогам года размер дефицита ожидается на уровне 1,7% ВВП", - говорится в материалах на сайте ведомства. "По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-ноябре 2024 года составил 32 650 миллиардов рублей, что на 25,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+26% г/г), так и бюджетной системы в целом (+19% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - говорится в сообщении. "По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-ноября 2024 года составил 33 039 миллиардов рублей, что выше уровня предыдущего года на 23,7% г/г", - отмечается там. В целом, как поясняет Минфин, в 2024 году объем расходов федерального бюджета формируется, исходя из размера первичного структурного дефицита в 3,1 триллиона рублей. Такая конструкция обеспечивает стабильный уровень заимствований и государственного долга в рамках переходного периода 2024 года.

https://1prime.ru/20241128/byudzhet-853174547.html

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россия, минфин, дефицит бюджета