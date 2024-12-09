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Дайджест российских СМИ - 28 января

Дайджест российских СМИ - 28 января - 09.12.2024, ПРАЙМ

Дайджест российских СМИ - 28 января

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T03:52+0300

2024-12-09T03:52+0300

2024-12-09T03:52+0300

рф

москва

сирия

башар асад

владимир путин

александр хинштейн

госдума

кпрф

ведомости

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853428598.jpg?1733705520

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) КОММЕРСАНТ www.kommersant.ru - Сирия вышла шоком - Россия потеряла ключевого союзника на Ближнем Востоке - Под ударами антиправительственных сил власть в Сирии развалилась, как карточный домик, что завершило более чем полувековую эпоху правления семьи Асад. Президент Башар Асад бежал из Дамаска после коллапса системы управления и отказа армии противостоять наступлению боевиков. - За конкуренцию вступится искусственный интеллект - Белый дом автоматизирует поиск ценовых сговоров на торгах - Законопроект Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об автоматическом режиме выявления картелей в госзакупках и на товарных рынках будет рассмотрен сегодня на правительственной комиссии по законопроектной деятельности. - Всему свои деньги - Граждане перестали гасить ипотеку раньше времени - Объем досрочного погашения ипотеки в российских банках снизился до двухлетнего минимума. Этот понижающий тренд продолжается уже год. Эксперты считают, что основная причина такого поведения заемщиков связана с высокими ставками по депозитам, поскольку сегодня выгоднее размещать свободные средства на вкладах, чем направлять их на досрочное погашение ипотеки. - Лекарствам отменят "визы" - Страны ЕАЭС смогут признавать препараты, зарегистрированные другими членами союза - Уполномоченные органы государств ЕАЭС смогут по собственной инициативе (без участия производителей) регистрировать препараты, уже вышедшие на рынок других стран-членов союза. Такое решение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) подготовила коллегия этого органа. - Неспокойный ВВП - Российская экономика не находит устойчивого замедления - В октябре—ноябре разовые факторы поддерживали относительно высокие показатели выпуска в российской экономике, что препятствовало ее охлаждению и возвращению к устойчивой долгосрочной динамике. Впрочем, такие всплески не меняют общей траектории ВВП в обозримом будущем — в 2025 году торможение может быть значительным на фоне сжатия как потребительского, так и инвестиционного спроса. - ИЖС расширяет метраж - Мониторинг строительства - Объем ввода объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по итогам 2024 года может составить 65–66 миллионов квадратных метров следует из прогноза аналитиков Strategy Partners. Таким образом, показатель вырастет на 10% по сравнению с 2023-м, когда население построило рекордные 59 миллионов квадратных метров. - "Енотов" заслушают по-новому - Дело об организованном преступном сообществе рассматривают в очередной раз - В Москве в военном суде начался новый процесс по уголовному делу бывшего сотрудника столичного УФСБ и его предполагаемых сообщников, которые обвиняются в создании преступного сообщества для нападения на граждан. - Прокуратура заступилась за заводскую долю - Надзор считает, что "Роснано" слишком дешево продала свой пакет во владимирском предприятии - Как стало известно "Ъ", во Владимире прокуратура обратилась в арбитражный суд с весьма необычным иском. Надзорное ведомство потребовало признать недействительной совершенную в 2020 году сделку по продаже компанией "Роснано" своей доли в местном химическом предприятии "Акрилан", производящем водные дисперсии и полимеры. - Кредиты росли для хищений - Бывших топ-менеджеров Росэнергобанка судят заочно - Как стало известно "Ъ", в Басманном суде Москвы начался заочный процесс по делу бывших председателя совета директоров Росэнергобанка Константина Шварца и начальника отдела поддержки корпоративного бизнеса этого кредитного учреждения Юлии Жерихиной. - В мятеж добавили измены - Иностранных пособников врага накажут наравне с россиянами - Госдума 11 декабря планирует рассмотреть законопроект о дифференциации наказания за вооруженный мятеж, к которому ко второму чтению внесут ряд поправок. Так, в УК добавится статья, вводящая для иностранцев ответственность за оказание помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ. - Чаты и домочадцы - Процесс перехода учителей и родителей на единый школьный мессенджер столкнулся со сложностями - Родители российских школьников сообщают о неудобствах, вызванных требованиями ряда педагогов перенести все общение с учителями из привычных чатов в WhatsApp и Telegram на площадку образовательной платформы "Сферум". - Прямую линию опутают нейросетью - Итоги года вместе с Владимиром Путиным впервые подведет искусственный интеллект - Для обработки вопросов, которые поступают от россиян в рамках подготовки к традиционной прямой линии президента, будет впервые использована мультимодальная нейросеть, а на приеме обращений в качестве операторов задействуют ветеранов СВО, получивших травмы, связанные с потерей зрения и слуха. - Увидеть Париж и помирить - Визит Дональда Трампа во Францию затмил собой открытие Нотр-Дама - Новоизбранный президент США Дональд Трамп совершил свой первый зарубежный визит после победы на выборах 5 ноября. Республиканец, который официально вернется в Белый дом только 20 января 2025 года, приехал в Париж по случаю открытия собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пять лет реставрировавшегося после мощного пожара в апреле 2019 года. - Склады напрокат - Лизинговые компании расширяют базу активов - На фоне затяжного периода жесткой денежно-кредитной политики лизинговые компании (ЛК) ищут новые маржинальные направления. Одним из таких может стать коммерческая недвижимость. Для ЛК сегмент предполагает наличие ликвидного залога, для лизингополучателя — налоговые послабления и более гибкие условия, чем по ипотеке. - Идут не ПО плану - Часть компаний с госучастием не перейдут на отечественный софт к 1 января - Только пять компаний с государственным участием из 25, присутствовавших на совещании в Минцифры, сообщили о стопроцентном переходе на отечественное программное обеспечение (ПО). Для всего госсектора и критической инфраструктуры срок перехода установлен до 1 января следующего года. - Страна восходящего тура - Самым быстрорастущим направлением зарубежного туризма стало японское - Япония за последние месяцы обогнала другие азиатские страны по темпам увеличения спроса со стороны туристов и стала самым быстрорастущим выездным направлением. Число бронирований перелетов и размещения за год выросло в 1,5–3,5 раза. - Здоровье коллектива растет в цене - Эксперты ожидают повышения тарифов ДМС - Стоимость полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) в 2025 году вырастет максимальными с 2022 года темпами, ожидают страховые брокеры. Такая ситуация может привести к тому, что часть организаций начнет экономить на страховании сотрудников. - Инвестиции наличествуют - В международные фонды денежного рынка притекло новых средств - Максимальный за полтора года объем средств вложили мировые инвесторы в фонды денежного рынка. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), чистый приток средств в такие фонды за минувшую неделю составил 136 миллиардов долларов, что в 33 раза выше объема средств, выведенного за две предыдущие недели. - Инвесторы заглянули на "Вернисаж" - Mirland Development продала торгцентр в Ярославле - Израильская Mirland Development, более 20 лет назад начавшая работу в России, нашла нового владельца для торгцентра "Ярославский вернисаж" (65 тысяч квадратных метров). Объект, стоимость которого могла достигнуть 5 миллиардов рублей, на рынке называют последним активом девелопера в России. - Вагоны померились погрузкой - Крупнейших операторов нагоняют растущие игроки - По итогам девяти месяцев железнодорожные операторы сократили погрузку и грузооборот, отвечая общей тенденции, сложившейся на железной дороге. Лидеры рейтинга по основным показателям оказались прежними — возглавляет его Первая грузовая компания (ПГК), но на первое место по грузообороту вышла Национальная транспортная компания, которая в отдельные кварталы обгоняла ПГК и по погрузке. - Спрос обернули в полиэтилен - Рынок базовых пластиков стабилизируется - Рост производства базовых пластиков стабилизируется. По итогам года выпуск крупнотоннажных полимеров в основном за счет полиэтилена должен вырасти на 1,4% после увеличения на 3,1% годом ранее, темпы роста потребления сократятся с 12% до 3,4%. - Зерно меняет "Вектор" - Ростовский зернотрейдер столкнулся с риском банкротства - Инспекция Федеральной налоговой службы добивается банкротства крупного ростовского зернотрейдера "Вектор". Подобные заявления органа носят преимущественно предупредительный характер, но у компании могут возникнуть проблемы из-за разбирательств с другими оппонентами. - Застройщики отстроились от регионов - Объемы ввода жилья в городах-миллионниках падают - Со снижением объема ввода многоквартирных домов в этом году столкнется большая часть российских городов-миллионников. Самым выраженным спад окажется в Нижнем Новгороде. Общий тренд окажется положительным благодаря росту рынка Москвы: столица обеспечивает более трети совокупного ввода российских миллионников за счет бюджетных программ и региональных застройщиков. - "М.Видео-Эльдорадо" вышла на вторичный рынок - Группа начала выкупать у граждан подержанную технику - Группа "М.Видео-Эльдорадо" объявила о запуске услуги по выкупу смартфонов Apple, Samsung, Honor и других у клиентов. Позже ритейлер планирует распространить услугу на бытовую технику: рынок всех подержанных устройств компания оценивает в 130 миллиардов рублей. - Следующая станция — бюджетная - Российским производителям телеком-оборудования утвердили госфинансирование - На создание отечественных базовых станций до 2030 года направят 16,84 миллиардов рублей, из которых — 8,2 миллиардов рублей из федбюджета. Операторы связи уже начали тестировать оборудование, однако говорят, что для развертывания беспроводных сетей связи нового поколения им необходимы льготные кредиты. ВЕДОМОСТИ www.vedomosti.ru - Что будет с Сирией после Башара Асада - Его семья руководила страной с 1971 года - Члены "Хайят Тахрир аш-Шам", Свободной сирийской армии (ССА) и Сирийской национальной армии (СНА), не встретив сопротивления со стороны правительственных войск, 8 декабря вошли в Дамаск. - Следователи смогут блокировать счета фигурантов уголовных дел до решения суда - Ведомство хочет закрепить в УПК новую меру процессуального принуждения - Министерство внутренних дел (МВД) предлагает разрешить следователям самостоятельно приостанавливать денежные операции на срок не более 10 суток для фигурантов уголовных дел. - Александр Хинштейн приступил к работе врио главы Курской области - Пока не все представители региональных властей поздравили его с назначением - Днем 7 декабря врио главы Курской области Александр Хинштейн прибыл в регион. В присутствии полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева его представили управленческой команде региона. - Россияне стали больше ценить право частной собственности - Так они удовлетворяют возросшую за последние пять лет потребность в защищенности и финансовой устойчивости - Более половины россиян (55%) в 2024 году назвали "наиболее важным" для них право на частную собственность, при этом в 2019 году об этом говорили всего 42% опрошенных. - Депутат Госдумы Денис Парфенов остался в руководстве горкома КПРФ - По итогам конференции он стал секретарем по идеологии, лидер отделения сменился - Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов остался в руководстве столичного горкома по итогам отчетно-выборной конференции КПРФ 7 декабря. О ее итогах сообщил в своем Telegram-канале первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. - Концерн "Покровский" хочет взыскать с бывшей совладелицы 82 миллиона рублей - Судебные споры между экс-бенефициарами предприятия продолжаются - Арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал исковое заявление ООО ТД "Концерн "Покровский" к бывшей совладелице предприятия Ангелине Коровайко, обнаружили "Ведомости" в картотеке суда. - Прокуратура запросила 9 лет колонии для реставратора Соловецкого архипелага - Суд 13 декабря огласит приговор Николаю Белякову - Государственный обвинитель в прениях сторон потребовал приговорить к 9 годам колонии бывшего гендиректора ООО "Архстроймеханизация" (ликвидировано) Николая Белякова, рассказали "Ведомостям" два источника, знакомых с ходом судебного процесса. - Как осужденному получить положенные деньги из бюджета, решит Конституционный суд - Отбывающий наказание в колонии не может получить присужденные ему средства из-за отсутствия банковского счета - Конституционный суд (КС) рассмотрит жалобу на нормы Бюджетного кодекса и Кодекса административного судопроизводства (КАС), которые обязывают в исках о присуждении компенсации за счет бюджетных средств указывать реквизиты банковского счета взыскателя. - Топ-менеджеры крупных банков за 1,5 года получили 64 миллиарда рублей - Высокие премии и бонусы членам правления выплачивают по итогам сверхприбыльных 2023–2024 годов - Совокупное поощрение топ-менеджеров российских банков превысило 64 миллиардов рублей по итогам 2023 года и первого полугодия 2024 года. 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Об этом рассказал 6 декабря директор департамента корпоративных финансов инвесткомпании Роман Соколов на прошедшем в Санкт-Петербурге Российском облигационном конгрессе. - Из России – здоровье - Как медтех-стартап ушел из России, перезапустил бизнес и вернулся, а теперь планирует очередную экспансию - В октябре 2024 г. российский сервис ментального здоровья Via MD привлек 2,2 миллиона долларов от частного инвестора Абдулвадуда Темирсултанова. По итогам раунда оценка Via MD составила 14,6 миллиона долларов, а инвестор получил долю в размере 6%, рассказал основатель компании Магомед-Амин Идилов. РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru - Брестская крепость Союза - Владимир Путин и Александр Лукашенко в Минске подписали Договор о гарантиях безопасности - Москва и Минсквышли на беспрецедентный уровень союзничества: как в обороне, так и в экономике. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности в рамках Союзного государства, документ предполагает задействование для защиты территории двух государств всех сил, в том числе российского ядерного оружия. - В бою время идет по-другому - Рустам Хасанов попросил представить к званию Героев России весь свой экипаж - Экипаж танка Т-80 БВ под командованием Рустама Хасанова совершил небольшое военное чудо. В одиночку "восьмидесятка" с ходу атаковала укрепрайон противника, уничтожив несколько огневых точек. Кроме того, под сильным огнем машина сумела проложить безопасную тропу в минном поле, по которой на позиции ВСУ выдвинулся наш десант. - С чистого листа - Как поменяется порядок оформления больничных - С 1 сентября 2025 года начнут действовать новые правила оформления больничных листов — проект приказа подготовил Минздрав России, сейчас завершилось его общественное обсуждение. Изменения коснутся граждан, часто берущих больничные. О чем конкретно идет речь? - Сегодня и завтра Дамаска - Что ждет Сирию после отставки президента Башара Асада - Силы вооруженной сирийской оппозиции вошли в Дамаск и установили контроль над городом. Президент Башар Асад покинул страну на самолете. В МИД России сообщили, что ранее Асад провел переговоры с рядом участников вооруженного конфликта и принял решение оставить президентский пост. - Услышать и защитить людей - Депутат Александр Хинштейн назначен врио главы Курской области - Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назначен врио губернатора Курской области. О решении было объявлено вечером 5 декабря во время встречи депутата с президентом Владимиром Путиным. - Кто хозяин этажом ниже - Предлагается прописать статус подземных гаражей - Правительство России внесло в Госдуму законопроект о подземных гаражах. 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В 2024 году на конкурс было подано 4 тысячи заявок из 89 регионов России. - Наказание за слой - КС РФ рассмотрел дело об экологическом ущербе - Дальневосточное предприятие "Карьер Приморский" не обязано заплатить все 115 миллионов штрафа, начисленного Россельхознадзором за порчу земель сельхозназначения. Размер наказания должен заново определить суд, исходя из обстоятельств конкретного дела, постановил Конституционный суд РФ, изучив жалобу компании по добыче песка. - Рубль поддал газу - Эксперты объяснили связь укрепления нацвалюты с указом президента о новой схеме экспортных расчетов - Центробанк снизил на 7 декабря официальный курс доллара до 99,4 рублей, а юаня — до 13,6 рублей. Это было как бальзам на потрепанные нервы россиян, которые с волнением наблюдали в конце ноября обвал рубля до 110 по отношению к доллару. - Вычитание метра - Официальные цены на недвижимость заметно снижаются - Официальные цены на жилье резко снизятся с Нового года в большинстве регионов. Минстрой представил на общественное обсуждение проект приказа о стоимости "квадрата" на первый квартал 2025 года. Этот показатель используют в основном при обеспечении жильем льготников. Норматив стоимости квадратного метра, который действует по всей стране, снижается с 109 002 рублей до 107 611 рублей за метр. - За чужой счет - Выдачи ипотеки в ноябре резко упали сразу на четверть - Выдачи ипотеки в ноябре резко упали, сообщает пресс-служба ДОМ.РФ. Спросом пользуются в основном кредиты, которые кто-то субсидирует — государство, застройщики или даже продавцы квартир. В последний месяц осени банки, по оценке госкомпании, выдали 71 тысячу ипотечных кредитов на 278 миллиардов рублей. - Законы под диктовку - Ассоциация юристов проводит правовой диктант - Ассоциация юристов России проводит по всей стране масштабную акцию по проверке правовой грамотности населения: Всероссийский правовой диктант. Диктант продлится до 12 декабря — Дня Конституции Российской Федерации. Принять участие в проекте Ассоциации юристов России может любой желающий в возрасте от 14 лет на сайте юрдиктант.рф. - Мигалку не оштрафуют - Скорые, пожарные и полицейские авто предложено освободить от наказания с помощью камер - Водителей машин со спец-сигналами — скорых, пожарных, полиции — предложено освободить от штрафов, которые выносятся с помощью камер. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях. - Уйдет, но остался - Президент Южной Кореи избежал импичмента - Национальное собрание (парламент) Республики Корея не смогло провести резолюцию об объявлении импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю. На голосовании, состоявшемся вечером 7 декабря, эта инициатива оппозиционных партий, выдвинутая после кризиса с введением и отменой военного положения в стране, не смогла набрать необходимых двух третей голосов. - Воры из Бухареста - Как у румын отняли второй тур президентских выборов - Когда гражданка Румынии Майя Санду с помощью подтасовок объявила себя победителем президентских выборов в Молдавии, а "коллективный Запад" поздравил ее с успехом, которого не было, еще оставалась надежда — эти события не станут прецедентом для других "демократий" Евросоюза. Но произошедшее в Румынии по наглости обращения властей с избирательным правом однозначно переплюнуло все то, что происходило в Кишиневе. - Чай, кофе, попкорн - Грузинские радикалы продолжают ходить к парламенту. Но пиротехнических провокаций стало меньше - Теплая плюсовая погода в Тбилиси не дает никаких намеков на то, что Новый год не за горами. Но в городе ощущается новогодняя атмосфера. На некоторых улицах уже появились украшенные искусственные елки, а кафе и рестораны активно наряжаются в новогодние дождики, снежинки и гирлянды. - Свет и тени - Как Куба решает свои накопившиеся проблемы - Мой старинный товарищ, соратник по арктическим походам, которыми мы увлекались в молодые годы, входит в общественное движение "Венсеремос" и каждый месяц в один и тот же день стоит возле американского посольства в Москве в одиночном пикете с транспарантом, на котором написано "Долой блокаду Кубы". - Первоснежье нарушено - В Сочи стартовал горнолыжный сезон - В пятницу на сочинском курорте "Красная Поляна" стартовал горнолыжный сезон. Со снежного склона на высоте 2200 метров над уровнем моря по трассе "Первый снег" скатились лыжники и сноубордисты — за день организаторы насчитали около тысячи гостей. При благоприятной для катальщиков погоде сезон может продлиться до мая. - Откаты закатали - Экс-зампреду правительства Хабаровского края вменяют взятку - Стали известны новые подробности громкого уголовного дела, возбужденного против зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова. Как выявило следствие, он месте с остальными фигурантами уголовного дела подозревается в получении взятки в особо крупном размере при осуществлении госзакупок. - Лоты милосердия - Сколько заплатили на аукционе в Екатеринбурге за ужин с мэром и завтрак с банкиром? - Столь неожиданные лоты были выставлены на благотворительном вечере-аукционе "Екатерининская Ассамблея", который прошел по инициативе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Мероприятие проходило в одном из лучших выставочных центров города, историческом особняке. Стоимость входного билета — 90 тысяч рублей. - А я тебя из-за угла - Почему на судью Краснодарского края Владимира Кисляка обрушился поток грязи - В Сочи продолжается процесс наведения порядка в вопросах, связанных с распоряжением землей и спорами о законности проводимой здесь стройки. Он трудный и не- быстрый. Более того, есть силы, владеющие огромным капиталом, которые пытаются этому противостоять. - Некомплект "Порше" - "Авито" заплатил компенсацию за неполный конструктор - В Екатеринбурге суд оштрафовал продавца с "Авито" за то, что он отправил покупательнице недоукомплектованный товар. Жительница Екатеринбурга Светлана Н. присмотрела на онлайн-площадке "народной комиссионки" крутой набор конструктора для сборки игрушечного "Порше". Мини-спорткар на картинке выглядел так же круто, как настоящее авто, и женщина не пожалела более 67 тысяч рублей для приобретения люксовой модели. - Короткое "мерси" - Обновленный Нотр-Дам открыли под звон колоколов - Изначально предполагалось, что часть торжественной церемонии открытия возрожденного, считай, почти из пепла собора Парижской Богоматери, пострадавшего от сильнейшего пожара в апреле 2019 года, пройдет на паперти перед храмом. Но вмешалась непогода. На Париж то и дело обрушивались очередями короткие проливные дожди, да и мощные порывы ветра доставили организаторам мероприятия немало беспокойств. - Достояние истории - Минюст отменил все акты органов юстиции советского времени - Министерство юстиции РФ своим приказом отменило практически все ведомственные акты органов юстиции, принятые до 12 декабря 1991 года. Огромный массив документов официально ушел в историю. Напомним, что еще в начале 2012 года в минюсте сообщили о начале большой работы по ревизии советских актов. - Человек и токамак - Сегодня в Москве прощаются с академиком Евгением Велиховым - Девятого декабря, в День Героев Отечества, в Москве простятся с академиком Евгением Павловичем Велиховым — Героем Социалистического Труда и Героем Труда Российской Федерации, ученым и выдающимся организатором не только в сфере науки, но и во многих других областях, куда простирались его знания, интересы, возможности. ИЗВЕСТИЯ www.izvestia.ru - Длинный взнос: сборы с уходящего бизнеса превысили план в 74 раза - Почему при снижении числа таких сделок доходы казны растут - Добровольные взносы уходящих из России компаний превысили изначальный план на год в 74 раза. За 11 месяцев они перечислили в казну 156 миллиардов рублей, следует из данных "Электронного бюджета". - Салатное отношение: селедка под шубой на четверых обойдется в 263 рубля - Как за год изменились цены на новогодние блюда и какой ингредиент подорожал больше всего - В 2024 году стоимость селедки под шубой на четырех человек составила 263 рубля (+13% к 2023-му), а оливье — 529 рублей (+9%). Об этом свидетельствуют данные Росстата по итогам октября. - "Тысячи израильских офицеров и солдат убиты"- Представитель ХАМАС Ахмед Абдель Хади — о потерях ЦАХАЛ, переговорах по прекращению огня и новом предложении Египта - ХАМАС изучает новое предложение по прекращению огня в секторе Газа, переданное недавно Египтом, сообщил представитель движения в Ливане Ахмед Абдель Хади. - Чинить с препятствием: ремонт авто в 2024-м обходится на четверть дороже - Чаще всего заказывают замену расходников, установку защиты двигателя и обслуживание тормозной системы - Нынешней осенью средний чек на обслуживание и ремонт автомобилей вырос на 16–26% год к году, сообщили "Известиям" игроки рынка. 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Там отметили: по итогам переговоров с участниками конфликта Башар Асад оставил президентский пост и покинул страну, "дав указание осуществить передачу власти мирным путём". - От ставки спасут строителей - Власти предложили ввести мораторий на банкротства девелоперов - Минстрой предложил ввести мораторий на банкротство девелоперов до конца 2025 года, узнали "Известия". Эта мера включена в план мероприятий властей, направленных на поддержку строительной отрасли, — сформировать такие предложения поручал вице-премьер Марат Хуснуллин. - Долгие газопроводы - РФ и Украина не ведут переговоры по продлению транзита в Европу - Россия и Украина не ведут переговоры по продлению договора о транзите газа в Европу. Об этом сообщил "Известиям" вице-премьер РФ Александр Новак. Тем временем соглашение истекает уже в конце декабря и остаётся неясным, означает ли завершение его действия полное прекращение поставок голубого топлива через украинскую территорию. - "США получают выгоду от создания рисков войны" - Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй — о ракетных установках Typhon на Филиппинах, выходе Вашингтона из ДРСМД и безопасности АТР - Китай призывает объединить усилия против попыток США спровоцировать конфликт и гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил "Известиям" посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. - "Банк России не видит оснований для начала дискуссии об отмене наличных"- Зампред ЦБ Сергей Белов — о том, когда в оборот поступит исправленная тысячная купюра, актуальности банкноты в 10 000 рублей и предпосылках для деноминации - Исправленную модернизованную тысячную банкноту, скорее всего, выпустят в обращение ближе к концу следующего года, заявил в интервью "Известиям" зампред ЦБ Сергей Белов. - Энергия творчества - Какой след в мировой науке оставил Евгений Велихов - Вместе с академиком Евгением Велиховым уходит целая эпоха в истории отечественной науки, отметили коллеги учёного. Его роль как исследователя, высочайший профессионализм и организаторский талант подчеркнул Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями родным и близким.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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