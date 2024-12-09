https://1prime.ru/20241209/dividendy-853439488.html

Акционеры "Северстали" утвердили дивиденды за III квартал 2024 года

Акционеры "Северстали" утвердили дивиденды за III квартал 2024 года - 09.12.2024, ПРАЙМ

Акционеры "Северстали" утвердили дивиденды за III квартал 2024 года

Акционеры "Северстали" утвердили выплату дивидендов по итогам третьего квартала 2024 года в размере 49,06 рубля на акцию, сообщила компания. | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T15:17+0300

2024-12-09T15:17+0300

2024-12-09T15:17+0300

россия

северсталь

дивиденды

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Акционеры "Северстали" утвердили выплату дивидендов по итогам третьего квартала 2024 года в размере 49,06 рубля на акцию, сообщила компания. "По итогам ВОСА (внеочередное общее собрание акционеров - ред.) было принято решение выплатить дивиденды на одну обыкновенную именную акцию в размере 49 рублей 06 копеек по результатам за третий квартал 2024 года", - говорится в сообщении. Датой, на которую составляется список акционеров на получение дивидендных выплат, определено 17 декабря. Дивидендная политика "Северстали" предполагает ежеквартальные выплаты. По итогам первого квартала 2024 года дивиденды составили 38,3 рубля на акцию, по итогам второго квартала - 31,06 рубля на акцию. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).

https://1prime.ru/20241118/severstal-852895806.html

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россия, северсталь, дивиденды