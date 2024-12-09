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В ГД одобрили единую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами

В ГД одобрили единую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами - 09.12.2024, ПРАЙМ

В ГД одобрили единую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об установлении единой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T12:03+0300

2024-12-09T12:03+0300

2024-12-09T12:03+0300

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об установлении единой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 6% при добыче концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы. Документ внесен правительством РФ. Он подготовлен в целях предотвращения рисков возникновения споров между налоговыми органами и производителями золота, серебра и платины, предметом которых является определение налоговой базы по НДПИ. На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 12 декабря. Судебная практика показывает, что при исчислении НДПИ в отношении концентратов, содержащих такие драгоценные металлы, не могут применяться единовременно различные ставки налога в размере 6% или 6,5%, а также различные значения рентного коэффициента Крента, равного 1 или 3,5. При этом неоднозначное толкование положений пункта 5 статьи 340 Налогового кодекса приводит к судебным спорам между налогоплательщиками и налоговыми органами по вопросу использования понижающих коэффициентов к мировым ценам драгметаллов при определении стоимости единицы химически чистого металла в целях исчисления НДПИ. Законопроект устанавливает ставку НДПИ в размере 6% в отношении всех концентратов и других полупродуктов, содержащих в себе один или несколько драгоценных металлов. Кроме того, предусматривается проведение оценки стоимости таких концентратов и полупродуктов, исходя из суммы произведений количества каждого драгметалла в них и их средних цен на мировом рынке за соответствующий налоговый период (в рублях за грамм, что учитывает отраслевую специфику). В ноябре премьер-министр России Михаил Мишустин объяснял, что законопроект позволит уменьшить платежи по НДПИ "прежде всего для компаний, которые выпускают важные для многих высокотехнологичных отраслей металлы, которые лежат в основе уникальных покрытий, изделий в электронике, в электротехнике, в металлургии, в машиностроении, в медицине, в космической отрасли". Такие производители, по его словам, будут применять единую ставку НДПИ в 6%. Также более прозрачным станет и определение налоговой базы по налогу: она будет зависеть от содержания в концентрате таких металлов и цен на них на мировом рынке, отмечал премьер.

https://1prime.ru/20241022/gosduma-852331353.html

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россия, госдума, драгметаллы, ндпи