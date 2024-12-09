Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай ограничил поставки деталей для дронов в страны Запада - 09.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241209/drony-853447581.html
Китай ограничил поставки деталей для дронов в страны Запада
Китай ограничил поставки деталей для дронов в страны Запада - 09.12.2024, ПРАЙМ
Китай ограничил поставки деталей для дронов в страны Запада
Китайские предприятия начали ограничивать продажи важных деталей для создания беспилотников в США и страны Европы, сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T21:59+0300
2024-12-09T22:40+0300
политика
китай
детали
дроны
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_762c74940289b9e8b336a6fba2081edf.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Китайские предприятия начали ограничивать продажи важных деталей для создания беспилотников в США и страны Европы, сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. "Китайские производители беспилотников недавно начали ограничивать продажи в США и Европу ключевых компонентов, которые используются для создания дронов", - рассказали агентству несколько источников, знакомых с ситуацией. Источники назвали этот шаг "прелюдией" для более широких ограничений по экспорту частей беспилотников, которые, как ожидают западные чиновники, вступят в силу в 2025 году. Как добавил агентству один из источников, эти ограничения могут затронуть одобрение лицензий на основании предполагаемого использования компонентов дронов и требования к компаниям КНР по информированию правительства о планах отправки деталей. "Ограничения поставок деталей беспилотников затронули компании как США, так и Европы. Китайские производители моторов, аккумуляторов и систем управления полетами уменьшили количество поставляемых деталей или полностью прекратили поставки", - добавили агентству источники. Избранный президент США Дональд Трамп ранее не раз заявлял, что намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Он обещал увеличить на 10% пошлины на товары из Китая. Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" Вашингтона с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, фактически продолжил ее.
https://1prime.ru/20241208/gaz-853422229.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_148a859da8de92be198adbb7b4cc19df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, детали, дроны
Политика, КИТАЙ, детали, дроны
21:59 09.12.2024 (обновлено: 22:40 09.12.2024)
 
Китай ограничил поставки деталей для дронов в страны Запада

Bloomberg: в Китае начали ограничивать продажи деталей для дронов в США и Европу

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Китайские предприятия начали ограничивать продажи важных деталей для создания беспилотников в США и страны Европы, сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
"Китайские производители беспилотников недавно начали ограничивать продажи в США и Европу ключевых компонентов, которые используются для создания дронов", - рассказали агентству несколько источников, знакомых с ситуацией.
Источники назвали этот шаг "прелюдией" для более широких ограничений по экспорту частей беспилотников, которые, как ожидают западные чиновники, вступят в силу в 2025 году. Как добавил агентству один из источников, эти ограничения могут затронуть одобрение лицензий на основании предполагаемого использования компонентов дронов и требования к компаниям КНР по информированию правительства о планах отправки деталей.
"Ограничения поставок деталей беспилотников затронули компании как США, так и Европы. Китайские производители моторов, аккумуляторов и систем управления полетами уменьшили количество поставляемых деталей или полностью прекратили поставки", - добавили агентству источники.
Газовая горелка
"Газпром" достиг нового рекорда суточных поставок газа в Китай
Вчера, 13:04
Избранный президент США Дональд Трамп ранее не раз заявлял, что намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Он обещал увеличить на 10% пошлины на товары из Китая.
Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" Вашингтона с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, фактически продолжил ее.
 
ПолитикаКИТАЙдеталидроны
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала