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Китай ограничил поставки деталей для дронов в страны Запада
Китай ограничил поставки деталей для дронов в страны Запада - 09.12.2024, ПРАЙМ
Китай ограничил поставки деталей для дронов в страны Запада
Китайские предприятия начали ограничивать продажи важных деталей для создания беспилотников в США и страны Европы, сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T21:59+0300
2024-12-09T21:59+0300
2024-12-09T22:40+0300
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Китайские предприятия начали ограничивать продажи важных деталей для создания беспилотников в США и страны Европы, сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. "Китайские производители беспилотников недавно начали ограничивать продажи в США и Европу ключевых компонентов, которые используются для создания дронов", - рассказали агентству несколько источников, знакомых с ситуацией. Источники назвали этот шаг "прелюдией" для более широких ограничений по экспорту частей беспилотников, которые, как ожидают западные чиновники, вступят в силу в 2025 году. Как добавил агентству один из источников, эти ограничения могут затронуть одобрение лицензий на основании предполагаемого использования компонентов дронов и требования к компаниям КНР по информированию правительства о планах отправки деталей. "Ограничения поставок деталей беспилотников затронули компании как США, так и Европы. Китайские производители моторов, аккумуляторов и систем управления полетами уменьшили количество поставляемых деталей или полностью прекратили поставки", - добавили агентству источники. Избранный президент США Дональд Трамп ранее не раз заявлял, что намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Он обещал увеличить на 10% пошлины на товары из Китая. Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" Вашингтона с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, фактически продолжил ее.
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китай, детали, дроны
Политика, КИТАЙ, детали, дроны
Китай ограничил поставки деталей для дронов в страны Запада
Bloomberg: в Китае начали ограничивать продажи деталей для дронов в США и Европу
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Китайские предприятия начали ограничивать продажи важных деталей для создания беспилотников в США и страны Европы, сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
"Китайские производители беспилотников недавно начали ограничивать продажи в США и Европу ключевых компонентов, которые используются для создания дронов", - рассказали агентству несколько источников, знакомых с ситуацией.
Источники назвали этот шаг "прелюдией" для более широких ограничений по экспорту частей беспилотников, которые, как ожидают западные чиновники, вступят в силу в 2025 году. Как добавил агентству один из источников, эти ограничения могут затронуть одобрение лицензий на основании предполагаемого использования компонентов дронов и требования к компаниям КНР по информированию правительства о планах отправки деталей.
"Ограничения поставок деталей беспилотников затронули компании как США, так и Европы. Китайские производители моторов, аккумуляторов и систем управления полетами уменьшили количество поставляемых деталей или полностью прекратили поставки", - добавили агентству источники.
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Избранный президент США Дональд Трамп ранее не раз заявлял, что намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Он обещал увеличить на 10% пошлины на товары из Китая.
Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" Вашингтона с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, фактически продолжил ее.