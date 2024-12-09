https://1prime.ru/20241209/drony-853447581.html

Китай ограничил поставки деталей для дронов в страны Запада

Китай ограничил поставки деталей для дронов в страны Запада - 09.12.2024, ПРАЙМ

Китай ограничил поставки деталей для дронов в страны Запада

Китайские предприятия начали ограничивать продажи важных деталей для создания беспилотников в США и страны Европы, сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T21:59+0300

2024-12-09T21:59+0300

2024-12-09T22:40+0300

политика

китай

детали

дроны

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Китайские предприятия начали ограничивать продажи важных деталей для создания беспилотников в США и страны Европы, сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. "Китайские производители беспилотников недавно начали ограничивать продажи в США и Европу ключевых компонентов, которые используются для создания дронов", - рассказали агентству несколько источников, знакомых с ситуацией. Источники назвали этот шаг "прелюдией" для более широких ограничений по экспорту частей беспилотников, которые, как ожидают западные чиновники, вступят в силу в 2025 году. Как добавил агентству один из источников, эти ограничения могут затронуть одобрение лицензий на основании предполагаемого использования компонентов дронов и требования к компаниям КНР по информированию правительства о планах отправки деталей. "Ограничения поставок деталей беспилотников затронули компании как США, так и Европы. Китайские производители моторов, аккумуляторов и систем управления полетами уменьшили количество поставляемых деталей или полностью прекратили поставки", - добавили агентству источники. Избранный президент США Дональд Трамп ранее не раз заявлял, что намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Он обещал увеличить на 10% пошлины на товары из Китая. Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" Вашингтона с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, фактически продолжил ее.

https://1prime.ru/20241208/gaz-853422229.html

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китай, детали, дроны