https://1prime.ru/20241209/elektroenergiya-853386649.html
Как изменятся тарифы на электроэнергию в 2025
Как изменятся тарифы на электроэнергию в 2025 - 09.12.2024, ПРАЙМ
Как изменятся тарифы на электроэнергию в 2025
По прогнозу Минэкономразвития, тарифы на электроэнергию для населения вырастут в среднем по стране на 12,6 процента в 2025 году. Правда, увеличение произойдет... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T02:02+0300
2024-12-09T02:02+0300
2024-12-09T02:02+0300
электроэнергия
тарифы
тарифы на электроэнергию
регионы россии
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. По прогнозу Минэкономразвития, тарифы на электроэнергию для населения вырастут в среднем по стране на 12,6 процента в 2025 году. Правда, увеличение произойдет не с начала года, а с 1 июля, рассказала агентству “Прайм" Наталья Чуркина, аналитик Института комплексных стратегических исследований.По ее словам, по регионам темпы роста будут различаться, что определено отдельным распоряжением правительства.Среди регионов с наиболее низким ростом тарифов аналитик выделяет Амурскую область (рост на 8,6% с 1 июля 2025 года), Республику Алтай (8,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (9%), Чеченскую Республику и Ямало-Ненецкий автономный округ (по 9,2%), Ненецкий автономный округ (9,6%) и Чукотский автономный округ (9,9%).Существеннее всего тарифы на электроэнергию в следующем году вырастут в Пермском крае (21,1%), Кемеровской области (19,8%), Республике Северная Осетия – Алания (19,1%), Республике Мордовия и Челябинской области (по 18%). В Москве и Санкт-Петербурге рост составит 15% и 14,6% соответственно. В остальных регионах тарифы на электроэнергию вырастут на значение в диапазоне от 10% до 18%.По словам эксперта,в рамках одного региона могут быть различия в темпах роста тарифов и по муниципалитетам.По всем субъектам РФ (за исключением городов Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) установлен предельно допустимый уровень отклонения от среднего по региону роста тарифа.На ценообразование могут влиять и иные факторы. Например, в 73 регионах действуют дифференцированные по объемам потребления электроэнергии тарифы. При этом правительство с 1 января 2025 года установило пороговые значения объемов потребления электроэнергии для каждого тарифа для сокращения перекрестного субсидирования и небытового потребления электроэнергии (прежде всего, "серого" майнинга).“Максимальный уровень для первого диапазона объемов потребления электроэнергии, в рамках которого действуют установленные предельные темпы роста тарифа, утвержден в размере не более 3900 кВтч/мес. В случае более высокого объема потребления рост тарифов может быть более существенным”, - объяснила Наталья Чуркина.
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электроэнергия, тарифы, тарифы на электроэнергию, регионы россии
электроэнергия, Тарифы, тарифы на электроэнергию, регионы России
Как изменятся тарифы на электроэнергию в 2025
Аналитик Чуркина: тарифы на электроэнергию в 2025 г вырастут в среднем на 12,6%
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. По прогнозу Минэкономразвития, тарифы на электроэнергию для населения вырастут в среднем по стране на 12,6 процента в 2025 году. Правда, увеличение произойдет не с начала года, а с 1 июля, рассказала агентству “Прайм" Наталья Чуркина, аналитик Института комплексных стратегических исследований.
По ее словам, по регионам темпы роста будут различаться, что определено отдельным распоряжением правительства.
Среди регионов с наиболее низким ростом тарифов аналитик выделяет Амурскую область (рост на 8,6% с 1 июля 2025 года), Республику Алтай (8,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (9%), Чеченскую Республику и Ямало-Ненецкий автономный округ (по 9,2%), Ненецкий автономный округ (9,6%) и Чукотский автономный округ (9,9%).
Существеннее всего тарифы на электроэнергию в следующем году вырастут в Пермском крае (21,1%), Кемеровской области (19,8%), Республике Северная Осетия – Алания (19,1%), Республике Мордовия и Челябинской области (по 18%). В Москве и Санкт-Петербурге рост составит 15% и 14,6% соответственно. В остальных регионах тарифы на электроэнергию вырастут на значение в диапазоне от 10% до 18%.
По словам эксперта,в рамках одного региона могут быть различия в темпах роста тарифов и по муниципалитетам.
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По всем субъектам РФ (за исключением городов Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) установлен предельно допустимый уровень отклонения от среднего по региону роста тарифа.
На ценообразование могут влиять и иные факторы. Например, в 73 регионах действуют дифференцированные по объемам потребления электроэнергии тарифы. При этом правительство с 1 января 2025 года установило пороговые значения объемов потребления электроэнергии для каждого тарифа для сокращения перекрестного субсидирования и небытового потребления электроэнергии (прежде всего, "серого" майнинга).
“Максимальный уровень для первого диапазона объемов потребления электроэнергии, в рамках которого действуют установленные предельные темпы роста тарифа, утвержден в размере не более 3900 кВтч/мес. В случае более высокого объема потребления рост тарифов может быть более существенным”, - объяснила Наталья Чуркина.