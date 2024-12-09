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СМИ: в ЕС забили тревогу из-за возможных торговых ограничений США

СМИ: в ЕС забили тревогу из-за возможных торговых ограничений США - 09.12.2024, ПРАЙМ

СМИ: в ЕС забили тревогу из-за возможных торговых ограничений США

Евросоюз будет покупать сжиженный природный газ (СПГ) и военную технику из США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом на фоне опасений введения торговых... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T14:23+0300

2024-12-09T14:23+0300

2024-12-09T14:23+0300

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европа

сша

мировая торговля

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Евросоюз будет покупать сжиженный природный газ (СПГ) и военную технику из США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом на фоне опасений введения торговых ограничений. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на неназванного еврокомиссара. Как подчеркивает автор статьи, даже если первоначально администрация Трампа наложит высокие тарифы на товары из Китая, Европа все равно столкнется с последствиями, когда китайские товары начнут поступать на ее рынок. Еврокомиссар упомянул о возможной сделке с Вашингтоном, где ЕС мог бы предложить закупку американской военной техники и СПГ, а взамен, возможно, получить облегчения в торговых пошлинах. Также отмечается, что производители американской военной техники ценят европейский рынок, и к концу десятилетия в Европе будет находиться более 600 истребителей F-35, которые требуют запчастей. В то же время в ЕС усилились опасения, что Трамп вернется к протекционистской политике, повышая пошлины на продукцию из Европы, как это уже было в его первый срок на посту президента, когда были введены новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года возникли новые торговые напряженности между США и их европейскими партнерами после принятия закона о противодействии инфляции в США, который Евросоюз счел недобросовестной конкуренцией. В ответ на это Европейский Союз также ввел пошлины на определенные американские товары.

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европа, сша, мировая торговля, спг