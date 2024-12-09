https://1prime.ru/20241209/evromaydan-853448149.html

На Западе назвали самую большую угрозу миру в Европе со времен нацизма

На Западе назвали самую большую угрозу миру в Европе со времен нацизма - 09.12.2024, ПРАЙМ

На Западе назвали самую большую угрозу миру в Европе со времен нацизма

Гражданская война на Украине, которая началась после организованного западными спецслужбами Евромайдана, стала самой большой угрозой миру в Европе. Такое мнение | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T22:56+0300

2024-12-09T22:56+0300

2024-12-09T23:01+0300

политика

евромайдан

угроза

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/77595/74/775957496_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_995b3ee698518e68096b828c4c116c68.jpg

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Гражданская война на Украине, которая началась после организованного западными спецслужбами Евромайдана, стала самой большой угрозой миру в Европе. Такое мнение в социальной сети X высказал ирландский журналист Чей Боуз.Он отметил, что "в результате "Евромайдана" произошел незаконный госпереворот, который был тщательно организован и осуществлен ЦРУ, МИ-6 и Госдепом". "Гражданская война, начавшаяся в результате этого (госпереворота - прим. ред.), стала самой большой угрозой миру в Европе со времен нацистов", — так он прокомментировал сопровождающие публикацию кадры, демонстрирующие сотни желто-голубых флагов с фото убитых на Евромайдане.

https://1prime.ru/20241203/demonstratsiya-853302221.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

евромайдан, угроза, европа