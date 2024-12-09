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На Западе назвали самую большую угрозу миру в Европе со времен нацизма
На Западе назвали самую большую угрозу миру в Европе со времен нацизма - 09.12.2024, ПРАЙМ
На Западе назвали самую большую угрозу миру в Европе со времен нацизма
Гражданская война на Украине, которая началась после организованного западными спецслужбами Евромайдана, стала самой большой угрозой миру в Европе. Такое мнение | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T22:56+0300
2024-12-09T22:56+0300
2024-12-09T23:01+0300
политика
евромайдан
угроза
европа
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Гражданская война на Украине, которая началась после организованного западными спецслужбами Евромайдана, стала самой большой угрозой миру в Европе. Такое мнение в социальной сети X высказал ирландский журналист Чей Боуз.Он отметил, что "в результате "Евромайдана" произошел незаконный госпереворот, который был тщательно организован и осуществлен ЦРУ, МИ-6 и Госдепом". "Гражданская война, начавшаяся в результате этого (госпереворота - прим. ред.), стала самой большой угрозой миру в Европе со времен нацистов", — так он прокомментировал сопровождающие публикацию кадры, демонстрирующие сотни желто-голубых флагов с фото убитых на Евромайдане.
https://1prime.ru/20241203/demonstratsiya-853302221.html
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евромайдан, угроза, европа
Политика, Евромайдан, угроза, ЕВРОПА
На Западе назвали самую большую угрозу миру в Европе со времен нацизма
Боуз: организованный Западом Евромайдан привел к угрозе европейскому миру
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ.
Гражданская война на Украине, которая началась после организованного западными спецслужбами Евромайдана, стала самой большой угрозой миру в Европе. Такое мнение в социальной сети X
высказал ирландский журналист Чей Боуз.
Он отметил, что "в результате "Евромайдана" произошел незаконный госпереворот, который был тщательно организован и осуществлен ЦРУ, МИ-6 и Госдепом".
Спецназ разогнал демонстрацию сторонников оппозиции у парламента Грузии
"Гражданская война, начавшаяся в результате этого (госпереворота - прим. ред.), стала самой большой угрозой миру в Европе со времен нацистов", — так он прокомментировал сопровождающие публикацию кадры, демонстрирующие сотни желто-голубых флагов с фото убитых на Евромайдане.