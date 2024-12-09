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Австрия одобрит присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне
Австрия одобрит присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне - 09.12.2024, ПРАЙМ
Австрия одобрит присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне
Австрия намерена снять вето на расширение Шенгенского соглашения и одобрить присоединение к Шенгенской зоне Румынии и Болгарии. Об этом сообщил министр... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T20:27+0300
2024-12-09T20:27+0300
2024-12-09T20:51+0300
политика
румыния
шенгенская зона
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Австрия намерена снять вето на расширение Шенгенского соглашения и одобрить присоединение к Шенгенской зоне Румынии и Болгарии. Об этом сообщил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.Его заявление приводит телеканал Puls24: "Шенгенская страна" теперь открыта также для Румынии и Болгарии".До этого момента Австрия блокировала полное присоединение вышеуказанных стран к Шенгенской зоне, опасаясь увеличения потока нелегальных мигрантов.
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румыния, шенгенская зона
Политика, РУМЫНИЯ, Шенгенская зона
Австрия одобрит присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне
МВД: Австрия намерена одобрить присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Австрия намерена снять вето на расширение Шенгенского соглашения и одобрить присоединение к Шенгенской зоне Румынии и Болгарии. Об этом сообщил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.
Его заявление приводит телеканал Puls24: "Шенгенская страна" теперь открыта также для Румынии и Болгарии".
Австрия отказалась от российского газа. Его сразу же "растащили" по Европе
До этого момента Австрия блокировала полное присоединение вышеуказанных стран к Шенгенской зоне, опасаясь увеличения потока нелегальных мигрантов.