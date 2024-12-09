https://1prime.ru/20241209/evrosoyuz-853446871.html

Австрия одобрит присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне

Австрия одобрит присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне - 09.12.2024, ПРАЙМ

Австрия одобрит присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне

Австрия намерена снять вето на расширение Шенгенского соглашения и одобрить присоединение к Шенгенской зоне Румынии и Болгарии. Об этом сообщил министр... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T20:27+0300

2024-12-09T20:27+0300

2024-12-09T20:51+0300

политика

румыния

шенгенская зона

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Австрия намерена снять вето на расширение Шенгенского соглашения и одобрить присоединение к Шенгенской зоне Румынии и Болгарии. Об этом сообщил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.Его заявление приводит телеканал Puls24: "Шенгенская страна" теперь открыта также для Румынии и Болгарии".До этого момента Австрия блокировала полное присоединение вышеуказанных стран к Шенгенской зоне, опасаясь увеличения потока нелегальных мигрантов.

https://1prime.ru/20241121/gaz-852950932.html

румыния

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румыния, шенгенская зона