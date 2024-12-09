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Fesco запустила контейнерную линию между Владивостоком и Шанхаем - 09.12.2024, ПРАЙМ
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Fesco запустила контейнерную линию между Владивостоком и Шанхаем
Fesco запустила контейнерную линию между Владивостоком и Шанхаем - 09.12.2024, ПРАЙМ
Fesco запустила контейнерную линию между Владивостоком и Шанхаем
Транспортная группа Fesco запустила прямую контейнерную линию между Владивостоком и Шанхаем, сообщили в компании. | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T16:03+0300
2024-12-09T16:09+0300
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco запустила прямую контейнерную линию между Владивостоком и Шанхаем, сообщили в компании. Уточняется, что линия перевозок получила название Fesco China Direct Line-5. Ее целью является напрямую связать Шанхай и Владивостокский морской торговый порт.Транзитное время в пути составит 3 дня, частота отправок - 1 раз в неделю. Линию будут обслуживать два контейнеровоза из состава флота группы. Ранее судозаходы из Владивостока в Шанхай компания осуществляла линией Fesco China Express-3, маршрут которой также охватывает другие порты Китая: Наньша, Яньтянь, Шаньтоу, Сямынь, Вэньчжоу и Нинбо. "В наших ближайших планах продолжить запуск новых морских сервисов и поставить дополнительные суда между Владивостоком и Китаем, чтобы укрепить роль Fesco в регионе", - приводится в сообщении комментарий вице-президента по линейно-логистическому дивизиону Fesco Германа Маслова. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Fesco принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.
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россия, fesco, китай
РОССИЯ, Fesco, КИТАЙ
16:03 09.12.2024 (обновлено: 16:09 09.12.2024)
 
Fesco запустила контейнерную линию между Владивостоком и Шанхаем

Fesco запустила прямую контейнерную линию между Владивостоком и Шанхаем

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПорт Владивостока
Порт Владивостока - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco запустила прямую контейнерную линию между Владивостоком и Шанхаем, сообщили в компании.
Уточняется, что линия перевозок получила название Fesco China Direct Line-5. Ее целью является напрямую связать Шанхай и Владивостокский морской торговый порт.
Транзитное время в пути составит 3 дня, частота отправок - 1 раз в неделю. Линию будут обслуживать два контейнеровоза из состава флота группы.
Fesco - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
Fesco запустила обновленный морской сервис из Китая в Новороссийск
19 ноября, 14:18
Ранее судозаходы из Владивостока в Шанхай компания осуществляла линией Fesco China Express-3, маршрут которой также охватывает другие порты Китая: Наньша, Яньтянь, Шаньтоу, Сямынь, Вэньчжоу и Нинбо.
"В наших ближайших планах продолжить запуск новых морских сервисов и поставить дополнительные суда между Владивостоком и Китаем, чтобы укрепить роль Fesco в регионе", - приводится в сообщении комментарий вице-президента по линейно-логистическому дивизиону Fesco Германа Маслова.
Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Fesco принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.
 
РОССИЯFescoКИТАЙ
 
 
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