https://1prime.ru/20241209/fesco--853440963.html
Fesco запустила контейнерную линию между Владивостоком и Шанхаем
Fesco запустила контейнерную линию между Владивостоком и Шанхаем - 09.12.2024, ПРАЙМ
Fesco запустила контейнерную линию между Владивостоком и Шанхаем
Транспортная группа Fesco запустила прямую контейнерную линию между Владивостоком и Шанхаем, сообщили в компании. | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T16:03+0300
2024-12-09T16:03+0300
2024-12-09T16:09+0300
россия
fesco
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/83800/48/838004820_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_5b5f353cea2ef3370868e32d8570589e.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco запустила прямую контейнерную линию между Владивостоком и Шанхаем, сообщили в компании. Уточняется, что линия перевозок получила название Fesco China Direct Line-5. Ее целью является напрямую связать Шанхай и Владивостокский морской торговый порт.Транзитное время в пути составит 3 дня, частота отправок - 1 раз в неделю. Линию будут обслуживать два контейнеровоза из состава флота группы. Ранее судозаходы из Владивостока в Шанхай компания осуществляла линией Fesco China Express-3, маршрут которой также охватывает другие порты Китая: Наньша, Яньтянь, Шаньтоу, Сямынь, Вэньчжоу и Нинбо. "В наших ближайших планах продолжить запуск новых морских сервисов и поставить дополнительные суда между Владивостоком и Китаем, чтобы укрепить роль Fesco в регионе", - приводится в сообщении комментарий вице-президента по линейно-логистическому дивизиону Fesco Германа Маслова. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Fesco принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.
https://1prime.ru/20241119/fesko-852914412.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83800/48/838004820_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_c00650626287e0862f3c6017de36a7dd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, fesco, китай
Fesco запустила контейнерную линию между Владивостоком и Шанхаем
Fesco запустила прямую контейнерную линию между Владивостоком и Шанхаем
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco запустила прямую контейнерную линию между Владивостоком и Шанхаем, сообщили в компании.
Уточняется, что линия перевозок получила название Fesco China Direct Line-5. Ее целью является напрямую связать Шанхай и Владивостокский морской торговый порт.
Транзитное время в пути составит 3 дня, частота отправок - 1 раз в неделю. Линию будут обслуживать два контейнеровоза из состава флота группы.
Fesco запустила обновленный морской сервис из Китая в Новороссийск
Ранее судозаходы из Владивостока в Шанхай компания осуществляла линией Fesco China Express-3, маршрут которой также охватывает другие порты Китая: Наньша, Яньтянь, Шаньтоу, Сямынь, Вэньчжоу и Нинбо.
"В наших ближайших планах продолжить запуск новых морских сервисов и поставить дополнительные суда между Владивостоком и Китаем, чтобы укрепить роль Fesco в регионе", - приводится в сообщении комментарий вице-президента по линейно-логистическому дивизиону Fesco Германа Маслова.
Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Fesco принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.