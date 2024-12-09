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В Европе снизились цены на газ - 09.12.2024, ПРАЙМ
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В Европе снизились цены на газ
В Европе снизились цены на газ - 09.12.2024, ПРАЙМ
В Европе снизились цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника опустились на 3% – до 491 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T20:42+0300
2024-12-09T20:43+0300
экономика
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника опустились на 3% – до 491 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 504,4 доллара (-0,8%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум в понедельник составил 505,5 доллара (-0,6%), ценовой минимум – 489,3 доллара (-3,8%). Последние фьючерсы торговались по 491,1 доллара (-3,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 508,4 доллара за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов, а в октябре-ноябре – до 472 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года.
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европа, газ, цена
Экономика, ЕВРОПА, Газ, цена
20:42 09.12.2024 (обновлено: 20:43 09.12.2024)
 
В Европе снизились цены на газ

ICE: биржевые цены на газ в Европе снизились на 3% - до $491 за тыс кубометров

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника опустились на 3% – до 491 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 504,4 доллара (-0,8%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум в понедельник составил 505,5 доллара (-0,6%), ценовой минимум – 489,3 доллара (-3,8%). Последние фьючерсы торговались по 491,1 доллара (-3,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 508,4 доллара за тысячу кубометров.
Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов, а в октябре-ноябре – до 472 долларов.
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При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года.
 
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