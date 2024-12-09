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В Госдуме одобрили приоритетную уплату налогов компаниями-банкротами - 09.12.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме одобрили приоритетную уплату налогов компаниями-банкротами
В Госдуме одобрили приоритетную уплату налогов компаниями-банкротами - 09.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме одобрили приоритетную уплату налогов компаниями-банкротами
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, обязывающего компании-банкроты в приоритетном порядке погашать налоги при | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T16:59+0300
2024-12-09T16:59+0300
россия
госдума
банкротство
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, обязывающего компании-банкроты в приоритетном порядке погашать налоги при условии его доработки ко второму чтению. Документ внесен группой депутатов. Он направлен на регулирование вопросов очередности удовлетворения обязательных платежей при банкротстве организаций с учетом позиции Конституционного суда РФ (КС) и судебной практики Верховного суда РФ. Законопроект, в частности, предусматривает удовлетворение требований кредиторов по текущим платежам пятой очереди обязательных платежей, начисленных в связи с продолжением хозяйственной деятельности должника. А требования об уплате обязательных платежей, начисленных в связи с реализацией имущества, составляющего конкурсную массу, предлагается удовлетворять в рамках третьей очереди. Комитет по финрынку полагает, что целесообразность возложения обязанности погасить пени за просрочку уплаты налогов на залогового кредитора, предусмотренной законопроектом, требует дополнительного обсуждения, поскольку может привести к дисбалансу интересов кредиторов. А оставление за залоговым кредитором только одной четвертой части от суммы реализации предмета залога "может повлечь пересмотр лимитов кредитования кредитными организациями, а также недооцененность предмета залога, стоимость которого будет значительно превышать сумму кредитования", указывается в заключении комитета. Кроме того, комитет считает целесообразным рассмотреть вопрос об установлении предельного размера средств, вырученных от продажи предмета залога (в процентах), направляемых на погашение текущих налоговых платежей. Причем такой предельный размер должен быть определен с учетом позиций банковского сообщества. Ко второму чтению законопроект также предлагается дополнить положениями, "предусматривающими возможность создания при замещении активов должника общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества". И поскольку законопроектом затрагиваются концептуальные вопросы, связанные с механизмом распределения средств от реализации имущества должника при удовлетворении требований кредиторов, "требуется установить отложенный срок вступления" его в силу, считает комитет.
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россия, госдума, банкротство
РОССИЯ, Госдума, банкротство
16:59 09.12.2024
 
В Госдуме одобрили приоритетную уплату налогов компаниями-банкротами

Комитет ГД по финрынку одобрил приоритетную уплату налогов компаниями-банкротами

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, обязывающего компании-банкроты в приоритетном порядке погашать налоги при условии его доработки ко второму чтению.
Документ внесен группой депутатов. Он направлен на регулирование вопросов очередности удовлетворения обязательных платежей при банкротстве организаций с учетом позиции Конституционного суда РФ (КС) и судебной практики Верховного суда РФ.
Законопроект, в частности, предусматривает удовлетворение требований кредиторов по текущим платежам пятой очереди обязательных платежей, начисленных в связи с продолжением хозяйственной деятельности должника. А требования об уплате обязательных платежей, начисленных в связи с реализацией имущества, составляющего конкурсную массу, предлагается удовлетворять в рамках третьей очереди.
Комитет по финрынку полагает, что целесообразность возложения обязанности погасить пени за просрочку уплаты налогов на залогового кредитора, предусмотренной законопроектом, требует дополнительного обсуждения, поскольку может привести к дисбалансу интересов кредиторов.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
В Госдуме одобрили поправку о рекламе без отчислений в бюджет
16:45
А оставление за залоговым кредитором только одной четвертой части от суммы реализации предмета залога "может повлечь пересмотр лимитов кредитования кредитными организациями, а также недооцененность предмета залога, стоимость которого будет значительно превышать сумму кредитования", указывается в заключении комитета.
Кроме того, комитет считает целесообразным рассмотреть вопрос об установлении предельного размера средств, вырученных от продажи предмета залога (в процентах), направляемых на погашение текущих налоговых платежей. Причем такой предельный размер должен быть определен с учетом позиций банковского сообщества.
Ко второму чтению законопроект также предлагается дополнить положениями, "предусматривающими возможность создания при замещении активов должника общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества". И поскольку законопроектом затрагиваются концептуальные вопросы, связанные с механизмом распределения средств от реализации имущества должника при удовлетворении требований кредиторов, "требуется установить отложенный срок вступления" его в силу, считает комитет.
 
РОССИЯГосдумабанкротство
 
 
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