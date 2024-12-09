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В России рассказали о передаче Украине тел погибших при крушении Ил-76 - 09.12.2024, ПРАЙМ
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В России рассказали о передаче Украине тел погибших при крушении Ил-76
В России рассказали о передаче Украине тел погибших при крушении Ил-76 - 09.12.2024, ПРАЙМ
В России рассказали о передаче Украине тел погибших при крушении Ил-76
Россия передала Украине тела погибших в результате крушения самолета Ил-76 военнопленных. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщила уполномоченный по... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T11:27+0300
2024-12-09T11:27+0300
россия
украина
крушение ил-76
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МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Россия передала Украине тела погибших в результате крушения самолета Ил-76 военнопленных. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала", - сказала она, таким образом ответив на вопрос о том, получилось ли передать Украине тела погибших военнослужащих при крушении самолета. Кроме того, федеральный омбудсмен отметила, что обмены телами погибших в ходе СВО между Россией и Украиной продолжатся. "Конечно. Это одна из главных гуманитарных тем - дать возможность родным и близким похоронить, проститься и отдать почести этому замечательному человеку. Эти действия постоянно наше министерство обороны осуществляет во взаимодействии с оборонным ведомством Украины", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о продолжении обмена телами погибших между РФ и Украиной. Минобороны России 24 января сообщило, что транспортный самолет Ил-76 в 11 часов утра по московскому времени потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились, в том числе, украинские военнопленные, которых везли на обмен. Губернатор региона Вячеслав Гладков позднее уточнил, что ЧП произошло в поле возле населенного пункта в Корочанском районе. По его словам, в результате авиакатастрофы никто не выжил.Позднее экспертиза заключила, что Ил-76 был сбит ВСУ американской системой Patriot. Об этом заявлял президент России Владимир Путин 31 января в ходе встречи с доверенными лицами.
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россия, украина, крушение ил-76
РОССИЯ, УКРАИНА, крушение Ил-76
11:27 09.12.2024
 
В России рассказали о передаче Украине тел погибших при крушении Ил-76

Москалькова: РФ передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76

© Фото : СоцсетиМесто падения транспортного самолета Минобороны РФ Ил-76 под Белгородом
Место падения транспортного самолета Минобороны РФ Ил-76 под Белгородом - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© Фото : Соцсети
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МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Россия передала Украине тела погибших в результате крушения самолета Ил-76 военнопленных. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала", - сказала она, таким образом ответив на вопрос о том, получилось ли передать Украине тела погибших военнослужащих при крушении самолета.
Кроме того, федеральный омбудсмен отметила, что обмены телами погибших в ходе СВО между Россией и Украиной продолжатся.
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"Конечно. Это одна из главных гуманитарных тем - дать возможность родным и близким похоронить, проститься и отдать почести этому замечательному человеку. Эти действия постоянно наше министерство обороны осуществляет во взаимодействии с оборонным ведомством Украины", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о продолжении обмена телами погибших между РФ и Украиной.
Минобороны России 24 января сообщило, что транспортный самолет Ил-76 в 11 часов утра по московскому времени потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились, в том числе, украинские военнопленные, которых везли на обмен. Губернатор региона Вячеслав Гладков позднее уточнил, что ЧП произошло в поле возле населенного пункта в Корочанском районе. По его словам, в результате авиакатастрофы никто не выжил.
Позднее экспертиза заключила, что Ил-76 был сбит ВСУ американской системой Patriot. Об этом заявлял президент России Владимир Путин 31 января в ходе встречи с доверенными лицами.
 
РОССИЯУКРАИНАкрушение Ил-76
 
 
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