https://1prime.ru/20241209/il-76-853434558.html

В России рассказали о передаче Украине тел погибших при крушении Ил-76

В России рассказали о передаче Украине тел погибших при крушении Ил-76 - 09.12.2024, ПРАЙМ

В России рассказали о передаче Украине тел погибших при крушении Ил-76

Россия передала Украине тела погибших в результате крушения самолета Ил-76 военнопленных. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщила уполномоченный по... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T11:27+0300

2024-12-09T11:27+0300

2024-12-09T11:27+0300

россия

украина

крушение ил-76

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МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Россия передала Украине тела погибших в результате крушения самолета Ил-76 военнопленных. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала", - сказала она, таким образом ответив на вопрос о том, получилось ли передать Украине тела погибших военнослужащих при крушении самолета. Кроме того, федеральный омбудсмен отметила, что обмены телами погибших в ходе СВО между Россией и Украиной продолжатся. "Конечно. Это одна из главных гуманитарных тем - дать возможность родным и близким похоронить, проститься и отдать почести этому замечательному человеку. Эти действия постоянно наше министерство обороны осуществляет во взаимодействии с оборонным ведомством Украины", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о продолжении обмена телами погибших между РФ и Украиной. Минобороны России 24 января сообщило, что транспортный самолет Ил-76 в 11 часов утра по московскому времени потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились, в том числе, украинские военнопленные, которых везли на обмен. Губернатор региона Вячеслав Гладков позднее уточнил, что ЧП произошло в поле возле населенного пункта в Корочанском районе. По его словам, в результате авиакатастрофы никто не выжил.Позднее экспертиза заключила, что Ил-76 был сбит ВСУ американской системой Patriot. Об этом заявлял президент России Владимир Путин 31 января в ходе встречи с доверенными лицами.

https://1prime.ru/20240303/845833292.html

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россия, украина, крушение ил-76