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США сократили покупку смартфонов и игровых приставок из Китая

США сократили покупку смартфонов и игровых приставок из Китая - 09.12.2024, ПРАЙМ

США сократили покупку смартфонов и игровых приставок из Китая

Соединенные Штаты Америки в январе-октябре текущего года сократили покупки смартфонов и игровых приставок из Китая до минимума с 2020 года, подсчитало РИА... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T20:05+0300

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки в январе-октябре текущего года сократили покупки смартфонов и игровых приставок из Китая до минимума с 2020 года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в январе-октябре суммарные объемы импорта Штатами смартфонов, стационарных телефонов, антенн и других средств для связи составили 40,8 миллиарда долларов, что на 6% меньше, чем за такой же период годом ранее. Кроме того, это стало минимальным показателем с 2020 года, когда закупки составили 37,9 миллиарда долларов. Вместе с тем в октябре импорт этих товаров составил 7,2 миллиарда долларов, что стало максимальным с октября 2023 года в месячном выражении. Больше всего по итогам января-октября американцы закупили у китайцев смартфонов - на 32,9 миллиарда и аппаратуры для приема и обработки голоса, изображений и других данных - на 6,4 миллиарда. Закупались также детали смартфонов и стационарных телефонов (на 762,1 миллиона долларов), телефонные аппараты и средства связи (712,4 миллиона). Кроме того, США в январе-октябре вдвое сократили импорт из Китая игровых приставок и других товаров для игр, в том числе и настольных, до чуть более 5 миллиардов долларов. Это также стало минимумом с 2020 года (4,1 миллиарда). По итогам октября поставки из КНР также снизились - до 887,4 миллиона с сентябрьских 1,03 миллиарда долларов. Больше всего в январе-октябре в Штаты было ввезено китайских игровых консолей и оборудования для игр - на 3,9 миллиарда долларов. Также в данной товарной группе оказались гоночные машинки, различные настольные игры и оборудование для казино, их было закуплено на 728,6 миллиона долларов. Кроме того, покупались игральные карты (194,5 миллиона), игровые автоматы (160,3 миллиона), принадлежности для бильярда (36,6 миллиона) и прочее.

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сша, импорт, китай