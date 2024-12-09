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Индекс потребительских цен Китая в ноябре вырос на 0,2%
Индекс потребительских цен Китая в ноябре вырос на 0,2% - 09.12.2024, ПРАЙМ
Индекс потребительских цен Китая в ноябре вырос на 0,2%
Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в ноябре 2024 года вырос на 0,2% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T05:34+0300
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экономика
мировая экономика
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ПЕКИН, 9 дек - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в ноябре 2024 года вырос на 0,2% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР.
По итогам первых 11 месяцев 2024 года индекс потребительских цен в стране вырос на 0,3% по сравнению с январем - ноябрем прошлого года.
CPI в городах в ноябре упал на 0,6%, в сельской местности также на 0,6%. Цены на продовольственные товары по сравнению с ноябрем 2023 года упали на 2,7%, непродовольственные товары подешевели на 0,1%, цены на потребительские товары упали на 0,7%, услуги подешевели на 0,3%.
Цены на свежие фрукты в ноябре в годовом выражении упали на 0,3%, овощи и зелень подорожали на 10%, цены на мясо выросли на 2,4%, свинина подорожала на 13,7%.
Услуги здравоохранения в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 1,1%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1%, в то время как цены на транспорт и связь снизились на 3,6%.
Тем временем индекс цен производителей (PPI) в ноябре в годовом выражении снизился на 2,5%.
Согласно официальному прогнозу китайских властей, инфляция в Китае в 2024 году составит примерно 3%. По итогам 2023 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%.
С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре, а дефляцию - в июле, октябре, ноябре и декабре 2023 года. Дефляция в Китае также сохранялась в январе текущего года.
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мировая экономика, китай, кнр, cpi
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, CPI
Индекс потребительских цен Китая в ноябре вырос на 0,2%
Индекс потребительских цен Китая в ноябре вырос на 0,2% в годовом выражении
ПЕКИН, 9 дек - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в ноябре 2024 года вырос на 0,2% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР.
По итогам первых 11 месяцев 2024 года индекс потребительских цен в стране вырос на 0,3% по сравнению с январем - ноябрем прошлого года.
CPI в городах в ноябре упал на 0,6%, в сельской местности также на 0,6%. Цены на продовольственные товары по сравнению с ноябрем 2023 года упали на 2,7%, непродовольственные товары подешевели на 0,1%, цены на потребительские товары упали на 0,7%, услуги подешевели на 0,3%.
Цены на свежие фрукты в ноябре в годовом выражении упали на 0,3%, овощи и зелень подорожали на 10%, цены на мясо выросли на 2,4%, свинина подорожала на 13,7%.
Услуги здравоохранения в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 1,1%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1%, в то время как цены на транспорт и связь снизились на 3,6%.
Тем временем индекс цен производителей (PPI) в ноябре в годовом выражении снизился на 2,5%.
Согласно официальному прогнозу китайских властей, инфляция в Китае в 2024 году составит примерно 3%. По итогам 2023 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%.
С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре, а дефляцию - в июле, октябре, ноябре и декабре 2023 года. Дефляция в Китае также сохранялась в январе текущего года.