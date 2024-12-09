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Основные фондовые индексы Европы закрылись преимущественно ростом - 09.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241209/indeksy-853446964.html
Основные фондовые индексы Европы закрылись преимущественно ростом
Основные фондовые индексы Европы закрылись преимущественно ростом - 09.12.2024, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы Европы закрылись преимущественно ростом
Основные фондовые индексы Европы закрылись преимущественно ростом в понедельник, свидетельствуют данные торгов. | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T20:31+0300
2024-12-09T20:31+0300
экономика
фондовые индексы европы
рост
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись преимущественно ростом в понедельник, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,52% - до 8 352,08 пункта, французский CAC 40 - на 0,72%, до 7 480,14 пункта, немецкий DAX опустился на 0,19%, до 20 345,96 пункта. Росту британского и французского индексов в понедельник мог способствовать подъем цен на нефть в районе 2%. На этом фоне акции таких европейских энергетических компаний, как BP, Shell и TotalEnergies подорожали на 4,3%, 2,5% и 1,4% соответственно. Во вторник будут опубликованы окончательные данные об инфляции в Германии. Согласно предварительной оценке, по итогам ноября потребительские цены выросли на 2,2% в годовом выражении после увеличения на 2% в октябре. В четверг же инвесторы будут ждать итогов декабрьского заседания Европейского центробанка. Согласно прогнозам аналитиков, регулятор вновь понизит учетную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,15%.
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фондовые индексы европы, рост
Экономика, фондовые индексы Европы, рост
20:31 09.12.2024
 
Основные фондовые индексы Европы закрылись преимущественно ростом

Основные фондовые индексы Европы закрылись преимущественно в плюсе

© flickr.com / Metro CentricСкульптуры быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей
Скульптуры быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© flickr.com / Metro Centric
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись преимущественно ростом в понедельник, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,52% - до 8 352,08 пункта, французский CAC 40 - на 0,72%, до 7 480,14 пункта, немецкий DAX опустился на 0,19%, до 20 345,96 пункта.
Росту британского и французского индексов в понедельник мог способствовать подъем цен на нефть в районе 2%. На этом фоне акции таких европейских энергетических компаний, как BP, Shell и TotalEnergies подорожали на 4,3%, 2,5% и 1,4% соответственно.
Во вторник будут опубликованы окончательные данные об инфляции в Германии. Согласно предварительной оценке, по итогам ноября потребительские цены выросли на 2,2% в годовом выражении после увеличения на 2% в октябре.
%Франкфуртская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
Немецкий фондовый индекс DAX достиг исторического максимума
3 декабря, 11:22
В четверг же инвесторы будут ждать итогов декабрьского заседания Европейского центробанка. Согласно прогнозам аналитиков, регулятор вновь понизит учетную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,15%.
 
Экономикафондовые индексы Европырост
 
 
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