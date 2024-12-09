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Кадыров рассказал, как будет урегулирован украинский конфликт
Кадыров рассказал, как будет урегулирован украинский конфликт - 09.12.2024, ПРАЙМ
Кадыров рассказал, как будет урегулирован украинский конфликт
Решающий шаг в мирном урегулировании по Украине сделает президент РФ Владимир Путин, а победивший на выборах президента США Дональд Трамп может остановить... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T13:06+0300
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Решающий шаг в мирном урегулировании по Украине сделает президент РФ Владимир Путин, а победивший на выборах президента США Дональд Трамп может остановить финансирование и поток наемников на территорию СВО, заявил журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров.По его словам, иных условий, кроме тех, которые скажет глава государства, не должно быть. Трамп может остановить финансирование и приток наемников в зону конфликта. "Поэтому решающий шаг, точку может поставить только наш президент. Это остановит всю болтологию", - сказала Кадыров, отвечая на вопрос о словах Трампа про мирное урегулирование по Украине."Я за то, чтобы уничтожить этих всех шайтанов, забрать территории, которые обезопасят нашу страну. Только тогда сказать слово", - уточнил Кадыров.Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключения мира, но детали пока не обсуждались.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ознакомилась с данным заявлением Трампа. Он добавил, что условия мирных переговоров ранее были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным, но Украина по-прежнему отказывается от диалога.
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Кадыров рассказал, как будет урегулирован украинский конфликт
Кадыров: решающий шаг в мирном урегулировании по Украине сделает только Путин
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Решающий шаг в мирном урегулировании по Украине сделает президент РФ Владимир Путин, а победивший на выборах президента США Дональд Трамп может остановить финансирование и поток наемников на территорию СВО, заявил журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, иных условий, кроме тех, которые скажет глава государства, не должно быть. Трамп может остановить финансирование и приток наемников в зону конфликта. "Поэтому решающий шаг, точку может поставить только наш президент. Это остановит всю болтологию", - сказала Кадыров, отвечая на вопрос о словах Трампа про мирное урегулирование по Украине.
"Я за то, чтобы уничтожить этих всех шайтанов, забрать территории, которые обезопасят нашу страну. Только тогда сказать слово", - уточнил Кадыров.
Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключения мира, но детали пока не обсуждались.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ознакомилась с данным заявлением Трампа. Он добавил, что условия мирных переговоров ранее были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным, но Украина по-прежнему отказывается от диалога.
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