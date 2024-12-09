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На Командорские острова доставили авиационный керосин и топливозаправщик

На Командорские острова доставили авиационный керосин и топливозаправщик - 09.12.2024, ПРАЙМ

На Командорские острова доставили авиационный керосин и топливозаправщик

Авиационный керосин и топливозаправщик доставили к Новому году в село Никольское на Командорских островах, сообщает пресс-служба компании "Камчаттралфлот". | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T07:52+0300

2024-12-09T07:52+0300

2024-12-09T07:52+0300

бизнес

камчатский край

александр нерадько

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 дек – ПРАЙМ. Авиационный керосин и топливозаправщик доставили к Новому году в село Никольское на Командорских островах, сообщает пресс-служба компании "Камчаттралфлот". "На судне "Капитан Финашин" мы доставили в Никольское толпливозаправщик на базе специализированного автомобиля МАЗ для компании "Аэропорты Камчатки", большую партию авиакеросина для заправки самолетов "Камчатского авиапредприятия", а также стройматериалы для объектов энергетиков и для капитального ремонта районной больницы", - цитирует пресс-служба директора "Камчаттрансфлота" Ивана Капралова. До конца года на острова отправится еще одно судно с коммерческим грузом. Это произойдет сразу как только позволят погодные условия. Сейчас в Тихом океане, где находится Командорский архипелаг, властвуют циклоны. В компании отметили, что судно "Василий Завойко" выполнит рейс независимо от загрузки. В 2020 году руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько поддержал предложение губернатора Камчатского края Владимира Солодова об устройстве топливозаправочного комплекса в аэропорту села Никольское для обеспечения регулярного авиасообщения.

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бизнес, камчатский край, александр нерадько