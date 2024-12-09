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Акционеры "Хэдхантера" утвердили дивиденды за 9 месяцев 2024 года - 09.12.2024, ПРАЙМ
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Акционеры "Хэдхантера" утвердили дивиденды за 9 месяцев 2024 года
Акционеры "Хэдхантера" утвердили дивиденды за 9 месяцев 2024 года - 09.12.2024, ПРАЙМ
Акционеры "Хэдхантера" утвердили дивиденды за 9 месяцев 2024 года
Акционеры МКПАО "Хэдхантер" утвердили дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 907 рублей на акцию, решение было принято на внеочередном собрании, говорится в | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T14:08+0300
2024-12-09T14:09+0300
россия
дивиденды
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Акционеры МКПАО "Хэдхантер" утвердили дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 907 рублей на акцию, решение было принято на внеочередном собрании, говорится в сообщении компании. "Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 907 (девятьсот семь) рублей на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", - сказано в сообщении. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены 17 декабря 2024 года. Скорректированная чистая прибыль МКПАО "Хэдхантер" выросла на 84,4% в третьем квартале в годовом выражении, до 7,255 миллиарда рублей. Выручка за этот период выросла на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 10,737 миллиарда рублей, за январь-сентябрь этот показатель увеличился на 39,9%, до 29,186 миллиарда. Скорректированный показатель квартальной EBITDA вырос на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,94 миллиарда рублей, а рентабельность скорректированного показателя EBITDA составила 64,6%. В ноябре МКПАО "Хэдхантер" объявило о завершении процесса редомициляции дочерних компаний Headhunter Group PLC и Headhunter FSU Limited с Кипра в Россию. Ранее компания сообщала о том, что завершение редомициляции и публичный статус позволят выплачивать дивиденды акционерам. В сентябре компания сообщала, что рассматривает возможность выплаты "особого дивиденда" в размере 640-700 рублей на акцию после окончания редомициляции в РФ, общая сумма выплат составит от 32 до 35 миллиардов рублей. МКПАО "Хэдхантер" зарегистрировано в октябре 2023 года в рамках редомициляции компании Gold Bear Limited c Сейшельских островов в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области.
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россия, дивиденды
РОССИЯ, дивиденды
14:08 09.12.2024 (обновлено: 14:09 09.12.2024)
 
Акционеры "Хэдхантера" утвердили дивиденды за 9 месяцев 2024 года

Акционеры "Хэдхантера" утвердили дивиденды за 2024 год в 907 рублей на акцию

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© fotolia.com / Nonwarit
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Акционеры МКПАО "Хэдхантер" утвердили дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 907 рублей на акцию, решение было принято на внеочередном собрании, говорится в сообщении компании.
"Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 907 (девятьсот семь) рублей на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", - сказано в сообщении.
Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены 17 декабря 2024 года.
Скорректированная чистая прибыль МКПАО "Хэдхантер" выросла на 84,4% в третьем квартале в годовом выражении, до 7,255 миллиарда рублей. Выручка за этот период выросла на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 10,737 миллиарда рублей, за январь-сентябрь этот показатель увеличился на 39,9%, до 29,186 миллиарда. Скорректированный показатель квартальной EBITDA вырос на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,94 миллиарда рублей, а рентабельность скорректированного показателя EBITDA составила 64,6%.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
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6 декабря, 16:33
В ноябре МКПАО "Хэдхантер" объявило о завершении процесса редомициляции дочерних компаний Headhunter Group PLC и Headhunter FSU Limited с Кипра в Россию. Ранее компания сообщала о том, что завершение редомициляции и публичный статус позволят выплачивать дивиденды акционерам. В сентябре компания сообщала, что рассматривает возможность выплаты "особого дивиденда" в размере 640-700 рублей на акцию после окончания редомициляции в РФ, общая сумма выплат составит от 32 до 35 миллиардов рублей.
МКПАО "Хэдхантер" зарегистрировано в октябре 2023 года в рамках редомициляции компании Gold Bear Limited c Сейшельских островов в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области.
 
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