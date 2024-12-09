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"Криптостолица мира". Сын Трампа поделился планами отца

"Криптостолица мира". Сын Трампа поделился планами отца - 09.12.2024, ПРАЙМ

"Криптостолица мира". Сын Трампа поделился планами отца

США могут стать мировым лидером в сфере криптовалют благодаря "разумному" регулированию, заявил в интервью телеканалу CNBC Эрик Трамп, исполнительный... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T20:10+0300

2024-12-09T20:10+0300

2024-12-09T20:13+0300

экономика

дональд трамп

операции с криптовалютой

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. США могут стать мировым лидером в сфере криптовалют благодаря "разумному" регулированию, заявил в интервью телеканалу CNBC Эрик Трамп, исполнительный вице-президент Trump Organization и сын избранного президента страны Дональда Трампа. "Я большой поклонник криптовалют уже давно, и мой отец намерен сделать Америку криптостолицей мира, вернувшись в Белый дом", - подчеркнул Трамп-младший. Его высказывания прозвучали вскоре после того, как биткоин, крупнейшая по капитализации криптовалюта мира, впервые преодолел отметку в 100 тысяч долларов. Этот рубеж стал знаковым моментом для цифровых активов, укрепив уверенность инвесторов в том, что новая администрация США будет стремиться закрепить позиции криптоиндустрии на финансовых рынках. Несмотря на последовавший за этим откат биткоина ниже шестизначной отметки, Трамп отметил, что криптовалюты представляют собой будущее финансовых технологий. "Современная банковская система устарела. Это вопрос времени, когда криптовалюта не только догонит ее, но и значительно обгонит. Мы в этом полностью уверены", - добавил он. Трамп недавно объявил о намерении назначить Пола Аткинса главой Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Этот шаг позволит политику исполнить одно из ключевых предвыборных обещаний - заменить действующего председателя Гэри Генслера, который стал символом жесткого регулирования криптовалютной отрасли. На вопрос о планах новой администрации в области регулирования криптовалют, Эрик Трамп подчеркнул, что подход будет строиться на прозрачности. "Это будет прозрачно. Вот что важно", - заявил он.

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дональд трамп, операции с криптовалютой, сша