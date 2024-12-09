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ООН: неофициальный обменный курс сирийского фунта за $1 достиг рекорда - 09.12.2024, ПРАЙМ
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ООН: неофициальный обменный курс сирийского фунта за $1 достиг рекорда
ООН: неофициальный обменный курс сирийского фунта за $1 достиг рекорда - 09.12.2024, ПРАЙМ
ООН: неофициальный обменный курс сирийского фунта за $1 достиг рекорда
Неофициальный обменный курс сирийского фунта за один доллар достиг рекордного уровня в Дамаске и Алеппо, цены на сырье резко выросли, говорится в сводке... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T13:17+0300
2024-12-09T13:17+0300
мировая экономика
сирия
башар асад
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Неофициальный обменный курс сирийского фунта за один доллар достиг рекордного уровня в Дамаске и Алеппо, цены на сырье резко выросли, говорится в сводке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). "Неофициальный обменный курс достиг рекордно высокого уровня, достигнув 25 тысяч сирийских фунтов за доллар в Дамаске и 41 тысячи сирийских фунтов за доллар в Алеппо. Цены на сырьевые товары резко выросли из-за сообщений о нехватке товаров в Дамаске", - сказано в документе. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию , дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии .
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мировая экономика, сирия, башар асад
Мировая экономика, СИРИЯ, Башар Асад
13:17 09.12.2024
 
ООН: неофициальный обменный курс сирийского фунта за $1 достиг рекорда

ООН: неофициальный обменный курс сирийского фунта за $1 достиг рекорда

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Неофициальный обменный курс сирийского фунта за один доллар достиг рекордного уровня в Дамаске и Алеппо, цены на сырье резко выросли, говорится в сводке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
"Неофициальный обменный курс достиг рекордно высокого уровня, достигнув 25 тысяч сирийских фунтов за доллар в Дамаске и 41 тысячи сирийских фунтов за доллар в Алеппо. Цены на сырьевые товары резко выросли из-за сообщений о нехватке товаров в Дамаске", - сказано в документе.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
Песков прокомментировал информацию о нахождении Асада в Москве
12:48
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию , дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии .
 
Мировая экономикаСИРИЯБашар Асад
 
 
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