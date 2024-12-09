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Цыденов: майнинг не влияет на ситуацию с энергетикой в Бурятии

Цыденов: майнинг не влияет на ситуацию с энергетикой в Бурятии - 09.12.2024, ПРАЙМ

Цыденов: майнинг не влияет на ситуацию с энергетикой в Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что майнинг в настоящее время никак не влияет на ситуацию с энергетикой в республике. | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T05:16+0300

2024-12-09T05:16+0300

2024-12-09T05:16+0300

энергетика

экономика

россия

бурятия

улан-удэ

иркутская область

алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 9 дек – ПРАЙМ. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что майнинг в настоящее время никак не влияет на ситуацию с энергетикой в республике. "В моменте сейчас майнинг на нас никак не влияет. Будет он или не будет, нам в моменте электрогенерации, в принципе, достаточно", - сказал Цыденов на пресс-конференции. При этом он отметил, что ограничения майнинга важны для республики в увязке двух решений. Первое - это ситуация с крупными инвестпроектами. "Сегодня, когда новые инвестпроекты появляются и инвестор приходит к тому, что надо будет получить техприсоединение по электроэнергии, оператор выставляет техусловия для присоединения..., что должны построить линию 500 кВ "Тулун-Ключи" в Иркутскую область,... чтобы в будущем не возникло дефицита. Это в миллиарды сразу выводится", - рассказал глава региона. По его словам, Бурятия столкнулась с такими требованиями, когда строились очистные сооружения в Улан-Удэ, модернизировался пункт пропуска Монды и т.д. "У нас задача не просто кого-то ограничить, а дать возможность развиваться в целом и другим... Майнер работает, рабочие места создает. То есть тут такая непростая ситуация. Мы сильно отличаемся от той, которая в Иркутске. У нас тут 100 мегаватт, а у них там за гигаватт этих майнеров. Поэтому для нас это менее существенная проблема, чем для Иркутской области", - подчеркнул он. По словам Цыденова, в Бурятии сейчас один легальный майнер - "Битривер" в Мухоршибирском районе. По его словам, это хороший проект с экономическим эффектом для региона, который создает порядка 120 рабочих мест. Второй момент, который отметил Цыденов, - это подход, который сейчас обсуждается в правительстве: майнеры могут работать, но с условием, что когда в сети растёт потребление (например, с утра до вечера), майнеры свою работу приостанавливают, а как в сети мощность освобождается, майнеры начинают работать. "То есть ночью у нас заводы стоят, предприятия не работают, люди телевизор и прочие вещи не включают, соответственно, мощность свободна в сети, пожалуйста, работайте. Это выгодно и генераторам (электростанциям, кто производит электроэнергию), и сетевым организациям выгодно, потому что прокачка по сети идёт, нам выгодно, потому что чем больше электропотребление в сети, тем ниже сетевой тариф... Мы такой вариант поддерживаем и готовы в таком формате с майнером работать", - объяснил Цыденов. Кабмин сообщал, что планируется ввести запрет на майнинг в осенне-зимний отопительный период до 2031 года на территории Иркутской области, отдельных частей Бурятии и Забайкальского края. Также ограничение предложено ввести на территориях Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

бурятия

улан-удэ

иркутская область

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россия, бурятия, улан-удэ, иркутская область, алексей цыденов