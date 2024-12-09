https://1prime.ru/20241209/manipulirovanie-853447091.html
Путин поручил рассмотреть поправки для борьбы с манипулированием рынком
Путин поручил рассмотреть поправки для борьбы с манипулированием рынком - 09.12.2024, ПРАЙМ
Путин поручил рассмотреть поправки для борьбы с манипулированием рынком
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ рассмотреть вопрос о внесении в законодательство изменений для предотвращения манипулирования рынком,... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T20:39+0300
2024-12-09T20:39+0300
2024-12-09T20:40+0300
экономика
владимир путин
манипулирование рынком
поправки
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ рассмотреть вопрос о внесении в законодательство изменений для предотвращения манипулирования рынком, предусмотрев в том числе конфискацию имущества при уголовной ответственности за манипулирование рынком, а также увеличение до 100 миллионов рублей минимального размера причиненного ущерба для привлечения к уголовной ответственности за указанные деяния. Соответствующий перечень поручений по вопросу противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России при участии Верховного Суда Российской Федерации рассмотреть вопрос о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование деятельности по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и установление соразмерной экономической ответственности за соответствующие правонарушения (преступления), предусмотрев в том числе увеличение до 100 млн. рублей минимального размера причиненного ущерба для привлечения к уголовной ответственности за указанные деяния; увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения; установление размера административного штрафа за такие правонарушения, кратного сумме незаконно полученного дохода, и увеличение минимального размера административного штрафа; применение конфискации имущества при привлечении к уголовной ответственности за манипулирование рынком", - говорится в перечне поручений.
https://1prime.ru/20241209/putin-853443641.html
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владимир путин, манипулирование рынком, поправки
Экономика, Владимир Путин, манипулирование рынком, поправки
Путин поручил рассмотреть поправки для борьбы с манипулированием рынком
Путин поручил кабмину рассмотреть поправки для борьбы с манипулированием рынком
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ рассмотреть вопрос о внесении в законодательство изменений для предотвращения манипулирования рынком, предусмотрев в том числе конфискацию имущества при уголовной ответственности за манипулирование рынком, а также увеличение до 100 миллионов рублей минимального размера причиненного ущерба для привлечения к уголовной ответственности за указанные деяния.
Соответствующий перечень поручений по вопросу противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России при участии Верховного Суда Российской Федерации рассмотреть вопрос о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование деятельности по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и установление соразмерной экономической ответственности за соответствующие правонарушения (преступления), предусмотрев в том числе увеличение до 100 млн. рублей минимального размера причиненного ущерба для привлечения к уголовной ответственности за указанные деяния; увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения; установление размера административного штрафа за такие правонарушения, кратного сумме незаконно полученного дохода, и увеличение минимального размера административного штрафа; применение конфискации имущества при привлечении к уголовной ответственности за манипулирование рынком", - говорится в перечне поручений.