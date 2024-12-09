https://1prime.ru/20241209/merkel-853440134.html

"Он хотел". Меркель рассказала о главной политической цели Путина

"Он хотел". Меркель рассказала о главной политической цели Путина - 09.12.2024, ПРАЙМ

"Он хотел". Меркель рассказала о главной политической цели Путина

Снова превратить Россию в великую державу — главная политическая цель президента РФ Владимира Путина, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T15:34+0300

2024-12-09T15:34+0300

2024-12-09T15:35+0300

политика

ангела меркель

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Снова превратить Россию в великую державу — главная политическая цель президента РФ Владимира Путина, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом рассказывается в публикации The Independent.По словам экс-канцлера, которые передает издание, Путин "вывел россиян из хаоса, из-под власти олигархов, а также экономики, которая буквально разваливалась"."Он хотел снова превратить Россию в великую державу", — подчеркнула Меркель, отметив, что эта цель лежала и в основе решения российского лидера о начале СВО на Украине.Как ранее писал журнал Politico, незадолго до начала специальной военной операции на Украине Меркель предложила пригласить президента России на саммит лидеров Евросоюза. Однако верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, бывшая в то время премьером Эстонии, резко выступила против этого предложения, что, по мнению авторов Politico, стало унизила Меркель.

https://1prime.ru/20241201/peskov-853236264.html

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ангела меркель, владимир путин, россия