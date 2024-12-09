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"Он хотел". Меркель рассказала о главной политической цели Путина
"Он хотел". Меркель рассказала о главной политической цели Путина - 09.12.2024, ПРАЙМ
"Он хотел". Меркель рассказала о главной политической цели Путина
Снова превратить Россию в великую державу — главная политическая цель президента РФ Владимира Путина, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T15:34+0300
2024-12-09T15:34+0300
2024-12-09T15:35+0300
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Снова превратить Россию в великую державу — главная политическая цель президента РФ Владимира Путина, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом рассказывается в публикации The Independent.По словам экс-канцлера, которые передает издание, Путин "вывел россиян из хаоса, из-под власти олигархов, а также экономики, которая буквально разваливалась"."Он хотел снова превратить Россию в великую державу", — подчеркнула Меркель, отметив, что эта цель лежала и в основе решения российского лидера о начале СВО на Украине.Как ранее писал журнал Politico, незадолго до начала специальной военной операции на Украине Меркель предложила пригласить президента России на саммит лидеров Евросоюза. Однако верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, бывшая в то время премьером Эстонии, резко выступила против этого предложения, что, по мнению авторов Politico, стало унизила Меркель.
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Политика, Ангела Меркель, Владимир Путин, РОССИЯ
"Он хотел". Меркель рассказала о главной политической цели Путина
Меркель: главная цель Путина - возвращение России статуса великой державы
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ.
Снова превратить Россию в великую державу — главная политическая цель президента РФ Владимира Путина, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом рассказывается в публикации The Independent
.
По словам экс-канцлера, которые передает издание, Путин "вывел россиян из хаоса, из-под власти олигархов, а также экономики, которая буквально разваливалась".
"Он хотел снова превратить Россию в великую державу", — подчеркнула Меркель, отметив, что эта цель лежала и в основе решения российского лидера о начале СВО на Украине.
Песков отреагировал на слова Меркель о якобы опоздании Путина из-за пива
Как ранее писал журнал Politico, незадолго до начала специальной военной операции на Украине Меркель предложила пригласить президента России на саммит лидеров Евросоюза. Однако верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, бывшая в то время премьером Эстонии, резко выступила против этого предложения, что, по мнению авторов Politico, стало унизила Меркель.