https://1prime.ru/20241209/moldaviya-853435337.html

Молдавия готова закупать электроэнергию на Западе при остановке транзита

Молдавия готова закупать электроэнергию на Западе при остановке транзита - 09.12.2024, ПРАЙМ

Молдавия готова закупать электроэнергию на Западе при остановке транзита

Молдавия готова закупать электроэнергию на Западе на случай, если прекратится транзит российского газа и остановится работа Молдавской ГРЭС в Приднестровье,... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T12:34+0300

2024-12-09T12:34+0300

2024-12-09T12:34+0300

молдавия

кишинев

молдавская грэс

молдовагаз

energocom

https://cdnn.1prime.ru/img/84086/81/840868189_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_18788005acdd0af701f8fbf19b7239f9.jpg

КИШИНЕВ, 9 дек - ПРАЙМ. Молдавия готова закупать электроэнергию на Западе на случай, если прекратится транзит российского газа и остановится работа Молдавской ГРЭС в Приднестровье, заявил премьер-министр республики Дорин Речан. На минувшей неделе он предложил отправить в отставку министра энергетики Виктора Парликова, указ об этом подписала президент страны Майя Санду. Премьер собрался сам временно будет обязанности главы Минэнерго. Он предупредил, что из-за риска остановки украинского газового транзита в стране возможны перебои с электроэнергией после Нового года, поэтому власти ищут альтернативу. "Первое - мы будем закупать электроэнергию на Западе: через Румынию, либо у Румынии, либо у других стран. Второе - мы увеличим местные мощности по производству электроэнергии, в том числе, на предприятии "Термоэлектрика", а также на других имеющихся электростанциях", - заявил Речан в эфире телеканала TVR. Премьер добавил, что власти хотят обеспечить местный рынок зеленой энергией. Также рассматривается возможность поставки ранее приобретенного газа на Молдавскую ГРЭС для производства электроэнергии. Сейчас основной поставщик электроэнергии в Молдавию - Приднестровье. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ идет в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. Кишинев и Бухарест в декабре 2023 года заключили меморандум о намерении объединить газовые и электросети. Это может произойти за счет увеличения пропускной способности по транспортировке природного газа и продления газопровода Яссы - Унгены - Кишинев за счет постройки новой магистрали газопровода вокруг Кишинева. По оценкам молдавского минэнерго, эта цель может быть достигнута к концу 2031 года. Объединение электросетей предполагает строительство линии электропередачи мощностью 400 кВ (Сучава - Бельцы), которая напрямую свяжет Румынию и Молдавию, а также модернизацию существующей линии электропередачи взаимного подключения 110 кВ Хушь - Чоара. Меморандум предусматривает возможность назначения румынской компании "OPCOM" оператором рынка электроэнергии в Молдавии с целью интеграции его с рынком электроэнергии ЕС.

https://1prime.ru/20241205/moldaviya-853356627.html

молдавия

кишинев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, кишинев, молдавская грэс, молдовагаз, energocom