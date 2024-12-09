https://1prime.ru/20241209/moldaviya-853435337.html
Молдавия готова закупать электроэнергию на Западе при остановке транзита
Молдавия готова закупать электроэнергию на Западе при остановке транзита - 09.12.2024, ПРАЙМ
Молдавия готова закупать электроэнергию на Западе при остановке транзита
Молдавия готова закупать электроэнергию на Западе на случай, если прекратится транзит российского газа и остановится работа Молдавской ГРЭС в Приднестровье,... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T12:34+0300
2024-12-09T12:34+0300
2024-12-09T12:34+0300
молдавия
кишинев
молдавская грэс
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КИШИНЕВ, 9 дек - ПРАЙМ. Молдавия готова закупать электроэнергию на Западе на случай, если прекратится транзит российского газа и остановится работа Молдавской ГРЭС в Приднестровье, заявил премьер-министр республики Дорин Речан. На минувшей неделе он предложил отправить в отставку министра энергетики Виктора Парликова, указ об этом подписала президент страны Майя Санду. Премьер собрался сам временно будет обязанности главы Минэнерго. Он предупредил, что из-за риска остановки украинского газового транзита в стране возможны перебои с электроэнергией после Нового года, поэтому власти ищут альтернативу. "Первое - мы будем закупать электроэнергию на Западе: через Румынию, либо у Румынии, либо у других стран. Второе - мы увеличим местные мощности по производству электроэнергии, в том числе, на предприятии "Термоэлектрика", а также на других имеющихся электростанциях", - заявил Речан в эфире телеканала TVR. Премьер добавил, что власти хотят обеспечить местный рынок зеленой энергией. Также рассматривается возможность поставки ранее приобретенного газа на Молдавскую ГРЭС для производства электроэнергии. Сейчас основной поставщик электроэнергии в Молдавию - Приднестровье. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ идет в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. Кишинев и Бухарест в декабре 2023 года заключили меморандум о намерении объединить газовые и электросети. Это может произойти за счет увеличения пропускной способности по транспортировке природного газа и продления газопровода Яссы - Унгены - Кишинев за счет постройки новой магистрали газопровода вокруг Кишинева. По оценкам молдавского минэнерго, эта цель может быть достигнута к концу 2031 года. Объединение электросетей предполагает строительство линии электропередачи мощностью 400 кВ (Сучава - Бельцы), которая напрямую свяжет Румынию и Молдавию, а также модернизацию существующей линии электропередачи взаимного подключения 110 кВ Хушь - Чоара. Меморандум предусматривает возможность назначения румынской компании "OPCOM" оператором рынка электроэнергии в Молдавии с целью интеграции его с рынком электроэнергии ЕС.
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молдавия, кишинев, молдавская грэс, молдовагаз, energocom
МОЛДАВИЯ, Кишинев, Молдавская ГРЭС, Молдовагаз, Energocom
Молдавия готова закупать электроэнергию на Западе при остановке транзита
Молдавия намерена покупать электроэнергию на Западе, чтобы не остаться без нее
КИШИНЕВ, 9 дек - ПРАЙМ. Молдавия готова закупать электроэнергию на Западе на случай, если прекратится транзит российского газа и остановится работа Молдавской ГРЭС в Приднестровье, заявил премьер-министр республики Дорин Речан.
На минувшей неделе он предложил отправить в отставку министра энергетики Виктора Парликова, указ об этом подписала президент страны Майя Санду. Премьер собрался сам временно будет обязанности главы Минэнерго. Он предупредил, что из-за риска остановки украинского газового транзита в стране возможны перебои с электроэнергией после Нового года, поэтому власти ищут альтернативу.
Правительство Молдавии потребует ввести режим ЧП в энергетике
"Первое - мы будем закупать электроэнергию на Западе: через Румынию, либо у Румынии, либо у других стран. Второе - мы увеличим местные мощности по производству электроэнергии, в том числе, на предприятии "Термоэлектрика", а также на других имеющихся электростанциях", - заявил Речан в эфире телеканала TVR.
Премьер добавил, что власти хотят обеспечить местный рынок зеленой энергией. Также рассматривается возможность поставки ранее приобретенного газа на Молдавскую ГРЭС для производства электроэнергии.
Сейчас основной поставщик электроэнергии в Молдавию - Приднестровье. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ идет в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Кишинев и Бухарест в декабре 2023 года заключили меморандум о намерении объединить газовые и электросети. Это может произойти за счет увеличения пропускной способности по транспортировке природного газа и продления газопровода Яссы - Унгены - Кишинев за счет постройки новой магистрали газопровода вокруг Кишинева. По оценкам молдавского минэнерго, эта цель может быть достигнута к концу 2031 года.
Объединение электросетей предполагает строительство линии электропередачи мощностью 400 кВ (Сучава - Бельцы), которая напрямую свяжет Румынию и Молдавию, а также модернизацию существующей линии электропередачи взаимного подключения 110 кВ Хушь - Чоара. Меморандум предусматривает возможность назначения румынской компании "OPCOM" оператором рынка электроэнергии в Молдавии с целью интеграции его с рынком электроэнергии ЕС.