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Молдавия готова закупать электроэнергию на Западе при остановке транзита - 09.12.2024, ПРАЙМ
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Молдавия готова закупать электроэнергию на Западе при остановке транзита
Молдавия готова закупать электроэнергию на Западе при остановке транзита - 09.12.2024, ПРАЙМ
Молдавия готова закупать электроэнергию на Западе при остановке транзита
Молдавия готова закупать электроэнергию на Западе на случай, если прекратится транзит российского газа и остановится работа Молдавской ГРЭС в Приднестровье,... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T12:34+0300
2024-12-09T12:34+0300
молдавия
кишинев
молдавская грэс
молдовагаз
energocom
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КИШИНЕВ, 9 дек - ПРАЙМ. Молдавия готова закупать электроэнергию на Западе на случай, если прекратится транзит российского газа и остановится работа Молдавской ГРЭС в Приднестровье, заявил премьер-министр республики Дорин Речан. На минувшей неделе он предложил отправить в отставку министра энергетики Виктора Парликова, указ об этом подписала президент страны Майя Санду. Премьер собрался сам временно будет обязанности главы Минэнерго. Он предупредил, что из-за риска остановки украинского газового транзита в стране возможны перебои с электроэнергией после Нового года, поэтому власти ищут альтернативу. "Первое - мы будем закупать электроэнергию на Западе: через Румынию, либо у Румынии, либо у других стран. Второе - мы увеличим местные мощности по производству электроэнергии, в том числе, на предприятии "Термоэлектрика", а также на других имеющихся электростанциях", - заявил Речан в эфире телеканала TVR. Премьер добавил, что власти хотят обеспечить местный рынок зеленой энергией. Также рассматривается возможность поставки ранее приобретенного газа на Молдавскую ГРЭС для производства электроэнергии. Сейчас основной поставщик электроэнергии в Молдавию - Приднестровье. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ идет в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. Кишинев и Бухарест в декабре 2023 года заключили меморандум о намерении объединить газовые и электросети. Это может произойти за счет увеличения пропускной способности по транспортировке природного газа и продления газопровода Яссы - Унгены - Кишинев за счет постройки новой магистрали газопровода вокруг Кишинева. По оценкам молдавского минэнерго, эта цель может быть достигнута к концу 2031 года. Объединение электросетей предполагает строительство линии электропередачи мощностью 400 кВ (Сучава - Бельцы), которая напрямую свяжет Румынию и Молдавию, а также модернизацию существующей линии электропередачи взаимного подключения 110 кВ Хушь - Чоара. Меморандум предусматривает возможность назначения румынской компании "OPCOM" оператором рынка электроэнергии в Молдавии с целью интеграции его с рынком электроэнергии ЕС.
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молдавия, кишинев, молдавская грэс, молдовагаз, energocom
МОЛДАВИЯ, Кишинев, Молдавская ГРЭС, Молдовагаз, Energocom
12:34 09.12.2024
 
Молдавия готова закупать электроэнергию на Западе при остановке транзита

Молдавия намерена покупать электроэнергию на Западе, чтобы не остаться без нее

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкТранзит и поставки газа возобновлены через ГИС "Суджа"
Транзит и поставки газа возобновлены через ГИС Суджа - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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КИШИНЕВ, 9 дек - ПРАЙМ. Молдавия готова закупать электроэнергию на Западе на случай, если прекратится транзит российского газа и остановится работа Молдавской ГРЭС в Приднестровье, заявил премьер-министр республики Дорин Речан.
На минувшей неделе он предложил отправить в отставку министра энергетики Виктора Парликова, указ об этом подписала президент страны Майя Санду. Премьер собрался сам временно будет обязанности главы Минэнерго. Он предупредил, что из-за риска остановки украинского газового транзита в стране возможны перебои с электроэнергией после Нового года, поэтому власти ищут альтернативу.
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"Первое - мы будем закупать электроэнергию на Западе: через Румынию, либо у Румынии, либо у других стран. Второе - мы увеличим местные мощности по производству электроэнергии, в том числе, на предприятии "Термоэлектрика", а также на других имеющихся электростанциях", - заявил Речан в эфире телеканала TVR.
Премьер добавил, что власти хотят обеспечить местный рынок зеленой энергией. Также рассматривается возможность поставки ранее приобретенного газа на Молдавскую ГРЭС для производства электроэнергии.
Сейчас основной поставщик электроэнергии в Молдавию - Приднестровье. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ идет в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Кишинев и Бухарест в декабре 2023 года заключили меморандум о намерении объединить газовые и электросети. Это может произойти за счет увеличения пропускной способности по транспортировке природного газа и продления газопровода Яссы - Унгены - Кишинев за счет постройки новой магистрали газопровода вокруг Кишинева. По оценкам молдавского минэнерго, эта цель может быть достигнута к концу 2031 года.
Объединение электросетей предполагает строительство линии электропередачи мощностью 400 кВ (Сучава - Бельцы), которая напрямую свяжет Румынию и Молдавию, а также модернизацию существующей линии электропередачи взаимного подключения 110 кВ Хушь - Чоара. Меморандум предусматривает возможность назначения румынской компании "OPCOM" оператором рынка электроэнергии в Молдавии с целью интеграции его с рынком электроэнергии ЕС.
 
МОЛДАВИЯКишиневМолдавская ГРЭСМолдовагазEnergocom
 
 
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