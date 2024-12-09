https://1prime.ru/20241209/mosbirzha--853439044.html

Мосбиржа запустила на своем сайте календарь российских IPO

Мосбиржа запустила на своем сайте календарь российских IPO - 09.12.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа запустила на своем сайте календарь российских IPO

Московская биржа запустила на своем сайте календарь предстоящих первичных публичных размещений акций (IPO) российских компаний, сообщила журналистам старший... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T14:52+0300

2024-12-09T14:52+0300

2024-12-09T14:52+0300

россия

мосбиржа

ipo

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Московская биржа запустила на своем сайте календарь предстоящих первичных публичных размещений акций (IPO) российских компаний, сообщила журналистам старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына. "Мы на прошлой неделе разместили на сайте календарь IPO. Это информационный ресурс, где мы будем размещать информацию о компаниях, которые уже объявили о своем намерении формально", - сказала она. По ее словам, информация в календарь будет добавляться после того, когда та или иная компания объявит о намерении провести IPO. "Начиная с момента выхода ITF (intention to float, публикация сообщения эмитента о публичном предложении акций - ред.), мы будем уже публиковать информацию о компании, о тех параметрах предполагаемой сделки, которую компания объявляет, и потом уже, когда сделка завершена, мы их помещаем в раздел компаний, которые вышли на IPO, - с ключевыми параметрами сделки, с тем, каким образом она состоялась, можно будет посмотреть как, собственно, вся история развивалась", - отметила Курицына. "Пока у нас информация о предполагаемых и совершенных сделках, но мы работаем в том числе и над тем, чтобы давать больше информации о эмитентах", - сказала она. Директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова сообщала в сентябре о планах биржи сделать публичный календарь предстоящих IPO российских компаний.

https://1prime.ru/20241209/ipo--853436404.html

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россия, мосбиржа, ipo