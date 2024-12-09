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В "Лаборатории Касперского" рассказали о новом способе мошенничества

В "Лаборатории Касперского" рассказали о новом способе мошенничества - 09.12.2024, ПРАЙМ

В "Лаборатории Касперского" рассказали о новом способе мошенничества

Мошенники воруют данные и деньги у пользователей, принимающих заказы на работу в интернете, под видом предоплаты услуг: для этого они рассылают через... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T12:41+0300

2024-12-09T12:41+0300

2024-12-09T12:56+0300

технологии

лаборатория касперского

мошенничество

мошеннические схемы

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Мошенники воруют данные и деньги у пользователей, принимающих заказы на работу в интернете, под видом предоплаты услуг: для этого они рассылают через мессенджеры сообщения со ссылкой якобы на новый заказ, за который предлагается получить аванс, но речь идет о фишинге, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского" Сотрудники компании обнаружили новую уловку злоумышленников, которые рассылают через мессенджеры сообщения о новом заказе, причем за него предлагают получить аванс. "Ссылка ведет на мошеннический ресурс, мимикрирующий под один из популярных сервисов для поиска специалистов для разных задач, например, чтобы доставить груз или починить стиральную машину", - рассказали в компании. В частности, специалисты обнаружили заказы на транскрибацию аудиозаписи в текст или набор текста с рукописных листов. Пользователь видит на странице краткое описание услуги и сумму аванса. Для получения денег жертву просят ввести в специальной форме номер банковской карты, свой телефон и ФИО, а потом сообщить код из смс якобы для подтверждения операции. Код злоумышленникам нужен для того, чтобы попытаться войти в аккаунт онлайн-банка пользователя. При этом мошенники усовершенствовали эту схему. "Если карта недействительна или человек не ввел нужный одноразовый код, его перенаправляют на страницу, где предлагают самостоятельно перевести сумму аванса. Внимательных пользователей это должно насторожить: ведь деньги должен получить специалист, а не заказчик", - пояснила старший контент-аналитик компании Ольга Свистунова. Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты рекомендуют общаться по поводу товаров или услуг только через встроенный мессенджер площадки, на которой размещается объявление, критически относиться к предложениям вести переписку в сторонних приложениях, не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, не вводить одноразовые коды смс на подозрительных ресурсах, а также включить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах и приложениях, которые это позволяют.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, лаборатория касперского, мошенничество, мошеннические схемы