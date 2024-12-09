https://1prime.ru/20241209/nvidia-853440832.html

В Китае запустили антимонопольное расследование в отношении Nvidia

В Китае запустили антимонопольное расследование в отношении Nvidia - 09.12.2024, ПРАЙМ

В Китае запустили антимонопольное расследование в отношении Nvidia

В Китае начал расследование в отношении американской корпорации Nvidia, которая подозревается в нарушении антимонопольного законодательства государства. Об этом | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T15:58+0300

2024-12-09T15:58+0300

2024-12-09T15:58+0300

китай

nvidia

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ПЕКИН, 9 дек - ПРАЙМ. В Китае начал расследование в отношении американской корпорации Nvidia, которая подозревается в нарушении антимонопольного законодательства государства. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.Как говорится в сообщении, Nvidia подозревается в нарушении Закона КНР "Об антимонопольном регулировании", в частности ограничительных условий покупки компании Mellanox."Главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка начало расследование в отношении Nvidia в соответствии с законом", - говорится в сообщении.Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.Nvidia является американской технологической компанией, разработчиком графических процессоров и систем на чипе. Корпорация является самым крупным разработчиком в области искусственного интеллекта.

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китай

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китай, nvidia