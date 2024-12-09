https://1prime.ru/20241209/odkb-853443901.html
Путин рассказал, как выстраивается взаимодействие стран ОДКБ
Путин рассказал, как выстраивается взаимодействие стран ОДКБ - 09.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, как выстраивается взаимодействие стран ОДКБ
Сотрудничество государств-членов ОДКБ выстраивается на основе союзничества и взаимной выручки. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин. | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T17:33+0300
2024-12-09T17:33+0300
2024-12-09T17:34+0300
россия
владимир путин
одкб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/04/853323920_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bc68f83b5a72303209633cc1a6225c88.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Сотрудничество государств-членов ОДКБ выстраивается на основе союзничества и взаимной выручки. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин.Глава государства провел встречу с руководителями парламентов стран ОДКБ. "Я бы хотел также отметить, что сотрудничество в рамках ОДКБ выстраивается в духе союзничества, боевого братства, взаимной выручки", - сказал глава государства.Путин сообщил, что государства ОДКБ солидарно выступают за формирование справедливого многополярного мироустройства. По его словам, Россия твердо привержена задаче укрепления авторитета ОДКБ в роли обеспечения стабильности на всем евразийском пространстве.В этой связи он добавил, что Россия ждёт лидеров стран ОДКБ в Москве на 9 мая в 2025 году и приглашает воинские расчеты этих государств для участия в параде. По словам Путина, памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут во всех государствах объединения.
https://1prime.ru/20241209/putin-853443641.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/04/853323920_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_b1fac7c6b5dd8dec705cb307d9bfade7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, одкб
РОССИЯ, Владимир Путин, ОДКБ
Путин рассказал, как выстраивается взаимодействие стран ОДКБ
Путин: взаимодействие в ОДКБ строится в духе союзничества и взаимной выручки
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Сотрудничество государств-членов ОДКБ выстраивается на основе союзничества и взаимной выручки. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с руководителями парламентов стран ОДКБ.
"Я бы хотел также отметить, что сотрудничество в рамках ОДКБ выстраивается в духе союзничества, боевого братства, взаимной выручки", - сказал глава государства.
Путин сообщил, что государства ОДКБ солидарно выступают за формирование справедливого многополярного мироустройства. По его словам, Россия твердо привержена задаче укрепления авторитета ОДКБ в роли обеспечения стабильности на всем евразийском пространстве.
В этой связи он добавил, что Россия ждёт лидеров стран ОДКБ в Москве на 9 мая в 2025 году и приглашает воинские расчеты этих государств для участия в параде. По словам Путина, памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут во всех государствах объединения.
Путин рассказал о военно-биологической угрозе