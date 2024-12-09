https://1prime.ru/20241209/odkb-853443901.html

Путин рассказал, как выстраивается взаимодействие стран ОДКБ

Путин рассказал, как выстраивается взаимодействие стран ОДКБ - 09.12.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, как выстраивается взаимодействие стран ОДКБ

Сотрудничество государств-членов ОДКБ выстраивается на основе союзничества и взаимной выручки. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин. | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T17:33+0300

2024-12-09T17:33+0300

2024-12-09T17:34+0300

россия

владимир путин

одкб

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Сотрудничество государств-членов ОДКБ выстраивается на основе союзничества и взаимной выручки. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин.Глава государства провел встречу с руководителями парламентов стран ОДКБ. "Я бы хотел также отметить, что сотрудничество в рамках ОДКБ выстраивается в духе союзничества, боевого братства, взаимной выручки", - сказал глава государства.Путин сообщил, что государства ОДКБ солидарно выступают за формирование справедливого многополярного мироустройства. По его словам, Россия твердо привержена задаче укрепления авторитета ОДКБ в роли обеспечения стабильности на всем евразийском пространстве.В этой связи он добавил, что Россия ждёт лидеров стран ОДКБ в Москве на 9 мая в 2025 году и приглашает воинские расчеты этих государств для участия в параде. По словам Путина, памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут во всех государствах объединения.

https://1prime.ru/20241209/putin-853443641.html

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россия, владимир путин, одкб