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Путин рассказал, как выстраивается взаимодействие стран ОДКБ - 09.12.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал, как выстраивается взаимодействие стран ОДКБ
Путин рассказал, как выстраивается взаимодействие стран ОДКБ - 09.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, как выстраивается взаимодействие стран ОДКБ
Сотрудничество государств-членов ОДКБ выстраивается на основе союзничества и взаимной выручки. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин. | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T17:33+0300
2024-12-09T17:34+0300
россия
владимир путин
одкб
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Сотрудничество государств-членов ОДКБ выстраивается на основе союзничества и взаимной выручки. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин.Глава государства провел встречу с руководителями парламентов стран ОДКБ. "Я бы хотел также отметить, что сотрудничество в рамках ОДКБ выстраивается в духе союзничества, боевого братства, взаимной выручки", - сказал глава государства.Путин сообщил, что государства ОДКБ солидарно выступают за формирование справедливого многополярного мироустройства. По его словам, Россия твердо привержена задаче укрепления авторитета ОДКБ в роли обеспечения стабильности на всем евразийском пространстве.В этой связи он добавил, что Россия ждёт лидеров стран ОДКБ в Москве на 9 мая в 2025 году и приглашает воинские расчеты этих государств для участия в параде. По словам Путина, памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут во всех государствах объединения.
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россия, владимир путин, одкб
РОССИЯ, Владимир Путин, ОДКБ
17:33 09.12.2024 (обновлено: 17:34 09.12.2024)
 
Путин рассказал, как выстраивается взаимодействие стран ОДКБ

Путин: взаимодействие в ОДКБ строится в духе союзничества и взаимной выручки

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Сотрудничество государств-членов ОДКБ выстраивается на основе союзничества и взаимной выручки. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с руководителями парламентов стран ОДКБ.
"Я бы хотел также отметить, что сотрудничество в рамках ОДКБ выстраивается в духе союзничества, боевого братства, взаимной выручки", - сказал глава государства.
Путин сообщил, что государства ОДКБ солидарно выступают за формирование справедливого многополярного мироустройства. По его словам, Россия твердо привержена задаче укрепления авторитета ОДКБ в роли обеспечения стабильности на всем евразийском пространстве.
В этой связи он добавил, что Россия ждёт лидеров стран ОДКБ в Москве на 9 мая в 2025 году и приглашает воинские расчеты этих государств для участия в параде. По словам Путина, памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут во всех государствах объединения.
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РОССИЯВладимир ПутинОДКБ
 
 
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