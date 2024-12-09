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МИД: Москва не закрыта от переговоров по Украине - 09.12.2024, ПРАЙМ
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МИД: Москва не закрыта от переговоров по Украине
МИД: Москва не закрыта от переговоров по Украине - 09.12.2024, ПРАЙМ
МИД: Москва не закрыта от переговоров по Украине
Москва никогда не закрыта от переговоров по Украине, закрывается киевский режим, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T14:10+0300
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мировая экономика
мид
москва
украина
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Москва никогда не закрыта от переговоров по Украине, закрывается киевский режим, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.Он добавил, что Запад услышал сигнал России в связи с ее планами разместить новый ракетный комплекс "Орешник" в Белоруссии."Сигнал, поданный по указанию президента Российской Федерации в виде испытательного боевого применения этого комплекса, более чем четок, более чем содержателен и информативен", - сказал Галузин журналистам."На Западе его, уверен, не просто зафиксировали, но восприняли очень серьезно", - добавил он.
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мировая экономика, мид, москва, украина, запад
Мировая экономика, МИД, МОСКВА, УКРАИНА, ЗАПАД
14:10 09.12.2024 (обновлено: 14:19 09.12.2024)
 
МИД: Москва не закрыта от переговоров по Украине

МИД: Москва не закрыта от переговоров по Украине, закрывается киевский режим

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Москва никогда не закрыта от переговоров по Украине, закрывается киевский режим, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Он добавил, что Запад услышал сигнал России в связи с ее планами разместить новый ракетный комплекс "Орешник" в Белоруссии.
"Сигнал, поданный по указанию президента Российской Федерации в виде испытательного боевого применения этого комплекса, более чем четок, более чем содержателен и информативен", - сказал Галузин журналистам.
"На Западе его, уверен, не просто зафиксировали, но восприняли очень серьезно", - добавил он.
Встреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
В МИД заявили, что Россия готова рассмотреть план Трампа по Украине
4 декабря, 18:02
 
Мировая экономикаМИДМОСКВАУКРАИНАЗАПАД
 
 
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