https://1prime.ru/20241209/peregovory-853438083.html

МИД: Москва не закрыта от переговоров по Украине

МИД: Москва не закрыта от переговоров по Украине - 09.12.2024, ПРАЙМ

МИД: Москва не закрыта от переговоров по Украине

Москва никогда не закрыта от переговоров по Украине, закрывается киевский режим, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T14:10+0300

2024-12-09T14:10+0300

2024-12-09T14:19+0300

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Москва никогда не закрыта от переговоров по Украине, закрывается киевский режим, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.Он добавил, что Запад услышал сигнал России в связи с ее планами разместить новый ракетный комплекс "Орешник" в Белоруссии."Сигнал, поданный по указанию президента Российской Федерации в виде испытательного боевого применения этого комплекса, более чем четок, более чем содержателен и информативен", - сказал Галузин журналистам."На Западе его, уверен, не просто зафиксировали, но восприняли очень серьезно", - добавил он.

https://1prime.ru/20241204/ukraina-853330302.html

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мировая экономика, мид, москва, украина, запад