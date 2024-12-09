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Песков прокомментировал информацию о нахождении Асада в Москве

Песков прокомментировал информацию о нахождении Асада в Москве - 09.12.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал информацию о нахождении Асада в Москве

Встречи с президентом Сирии Башаром Асадом нет в официальном графике президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T12:48+0300

2024-12-09T12:48+0300

2024-12-09T12:52+0300

россия

сирия

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дмитрий песков

владимир путин

башар асад

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Встречи с президентом Сирии Башаром Асадом нет в официальном графике президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По местонахождению господина Асада сейчас вам нечего сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи Путина и Асада в Москве.По его словам, решения о предоставлении политического убежища не могут приниматься без главы государства. "Но здесь, в данном случае, мне нечего сказать", - сказал Песков в ответ на вопрос о предоставлении Асаду политического убежища в РФ.Он также признал, что произошедшее в Сирии удивило весь мир, и Россия не стала исключением. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера.По словам Пескова, говорить о сохранении военного присутствия России в Сирии говорить преждевременно, это будет темой обсуждения с новыми властями страны. В настоящее время ситуация там нестабильна, идет период трансформации. Москва находится в диалоге с Анкарой, в том числе, по этой проблематике.Власти РФ твердо намерены продолжить диалог по Сирии, проводить анализ ситуации и консультации. Сейчас они делают все необходимое, чтобы выйти на контакт с теми, кто может обеспечить безопасность военных баз. Это очень важный вопрос, добавил он.

https://1prime.ru/20241208/siriya--853424121.html

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россия, сирия, москва, анкара, дмитрий песков, владимир путин, башар асад